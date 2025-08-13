PKO Bank Polski odnotował 2 661 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 wobec 2 351 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 6 153 mln zł wobec 5 054 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 276 mln zł wobec 1 280 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 547,3 mld zł na koniec II kw. 2025 r. wobec 525,23 mld zł na koniec 2024 r.

W I poł. 2025 r. bank miał 5 130 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4 395 mln zł rok wcześniej.

„Wzrost zysku netto do 5 130 mln zł dzięki poprawie dochodów z działalności podstawowej, po uwzględnieniu 2,2 mld zł obciążenia kosztami ryzyka prawnego” – czytamy w prezentacji wynikowej.

„Wynik na działalności biznesowej w I półroczu 2025 roku wyniósł 15 261 mln zł i był o 1 670 mln zł, tj. o 12,3% wyższy niż w I półroczu 2024 roku, głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek” – napisano w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek w I półroczu 2025 roku wyniósł 12 135 mln zł, tj. o 1 889 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

„Wyższy wynik był determinowany wzrostem przychodów od finansowania udzielonego klientom i od papierów wartościowych oraz spadkiem kosztów od depozytów klientowskich i pochodnych instrumentów zabezpieczających, przy negatywnym wpływie wzrostu kosztów finansowania zewnętrznego ze względu na wzrost emisji papierów wartościowych, głównie w celu spełnienia wymogów regulacyjnych MREL” – czytamy dalej.

Wynik z tytułu prowizji i opłat uzyskany w I półroczu 2025 roku wyniósł 2 529 mln zł i był o 29 mln zł niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wskaźnik ROE netto wyniósł w II kw. 2025 r. 19,9% wobec 20% rok wcześniej (w całym I półr. – odpowiednio: 19,4% wobec 19%), zaś wskaźnik ROA – odpowiednio: 1,98% wobec 1,9%, podano w prezentacji wynikowej.

„Zaraportowane ROE na poziomie 19,4% [w I półr. br.] osiągnięte przy utrzymaniu solidnej bazy kapitałowej z Tier 1 na poziomie 16,29%. Wskaźnik C/I na poziomie 31% oraz CoR na poziomie 33 pb” – czytamy w prezentacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 5 262 mln zł wobec 4 626 zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 525,23 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews