PKO Bank Polski podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji procesu inwestycyjnego dotyczącego ewentualnego nabycia przez bank od Poczty Polskiej pakietu 75%-10 akcji Banku Pocztowego, podał PKO BP.

„PKO Bank Polski podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji procesu inwestycyjnego dotyczącego ewentualnego nabycia przez bank od Poczty Polskiej pakietu akcji Banku Pocztowego będących własnością Poczty Polskiej, tj. 75%-10 akcji Banku Pocztowego i postanowił zakończyć wszelkie prace związane z transakcją” – czytamy w komunikacie.

We wrześniu 2022 r. PKO BP informował, że rozważa kupno należącego do Poczty Polskiej pakietu akcji Banku Pocztowego. W sierpniu 2023 r. ówczesny p.o. prezesa PKO BP Dariusz Szwed deklarował, że PKO BP jest gotowy do dokapitalizowania Banku Pocztowego zgodnie z posiadanymi udziałami.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 431,45 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews