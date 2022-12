PKO Bank Polski utrzyma swoją politykę dywidendową; może też prowadzić skup akcji, zapowiedział wiceprezes Bartosz Drabiokowski podczas telekonferencji poświęconej prezentacji strategii banku na lata 2023-2025.

„Będziemy w stanie wypracować bardzo wysokie wyniki, z których część będzie do dyspozycji akcjonariuszy poprzez co najmniej zbliżone poziomy jak obecnej chwili, czyli dywidendę, czy też inne instrumenty jak np. skup akcji” – powiedział Drabikowski, dodając, że dla części akcjonariuszy może być to interesująca opcja.

„Nadwyżki kapitałowe pozwolą nam utrzymywać nie tylko absolutnie najwyższe poziomy adekwatności kapitałowej, ale pozwolą nam w szczodry sposób myśleć o naszych akcjonariuszach” – podkreślił.

Dodał, że priorytetem banku jest rozwój organiczny i utrzymanie polityki dywidendowej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews