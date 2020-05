Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę, w której rekomenduje akcjonariuszom zatrzymanie całości zysku netto osiągniętego przez bank w 2019 roku oraz pozostawienie niepodzielonymi zysków z lat poprzednich, podał bank.

„W odniesieniu do zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku zarząd rekomenduje przeznaczenie na kapitał rezerwowy kwoty 2 155 113 zł oraz pozostawienie jako niepodzielonej kwoty 3 832 348 976 zł. Zarząd rekomenduje także pozostawienie wciąż niepodzielonym zysku z lat wcześniejszych w kwocie 1 667 651 024 zł” – czytamy w komunikacie.

Rekomendacja zatrzymania zysku osiągniętego przez bank w latach poprzednich jest spójna z oczekiwaniem Komisji Nadzoru Finansowego przedstawionym w piśmie z 26 marca 2020 r., podkreślono.

KNF poinformowała wtedy, iż oczekuje od banków i ubezpieczycieli zatrzymania całego zysku wypracowanego w poprzednich latach – niezależnie od podjętych działań w tym zakresie – celem wzmocnienia bazy kapitałowej.

10 marca PKO BP poinformował, że otrzymał indywidualne zalecenie KNF dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. KNF potwierdziła wówczas, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2019 r.

W maju 2019 r. akcjonariusze PKO BP zdecydowali o przeznaczeniu 1,66 mld zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1,33 zł na akcję.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Źródło: ISBnews