PKO Bank Polski podjął uchwałę o emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2 000 mln zł, z dziesięcioletnim terminem wykupu oraz możliwością wcześniejszego wykupu, podał bank. Obligacje będą emitowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, w ramach programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 525,23 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews