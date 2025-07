Wartość podpisanych przez PKO Leasing umów finansowania z gwarancją InvestEU przekroczyła 1 mld zł na koniec czerwca br., podała spółka. PKO Leasing, w ramach umowy gwarancyjnej z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) z grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), dysponuje budżetem w wysokości 2 mld zł udostępnionym na lata 2024-2025.

„PKO Leasing, w ramach umowy gwarancyjnej z EFI, dysponuje budżetem w wysokości 2 mld zł udostępnionym na lata 2024-2025. Na koniec czerwca 2025 r. wartość podpisanych umów finansowania z zabezpieczeniem przekroczyła 1 mld zł. Największy udział w finansowaniu z gwarancjami w ramach InvestEU ma segment maszyn, a także panele fotowoltaiczne” – czytamy w komunikacie.

InvestEU to prowadzony przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), największy program wspierania sektora biznesu w Unii Europejskiej (UE). Ukierunkowany jest na wsparcie przedsiębiorców, które mogą mieć trudności w dostępie do finansowania zewnętrznego z powodu niewystarczających zabezpieczeń. Celem programu gwarancyjnego jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach poszczególnych państw UE. EFI, w ramach InvestEU, wystawia pośrednikom finansowym gwarancję, która zabezpiecza kilkadziesiąt procent kwoty finansowania udzielonego klientowi, wyjaśniono w materiale.

„Dzięki programowi InvestEU na inwestycje mogą otworzyć się firmy, które do tej pory miały ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego. Gwarancje EFI, bezpłatne dla klientów, nam – jako firmie leasingowej – zapewniają pokrycie części spłaty udzielonego finansowania. Gwarancje dotyczą również finansowania urządzeń OZE, co realnie otwiera drogę do transformacji energetycznej wielu przedsiębiorstwom i umożliwia realizację ambitnych projektów rozwojowych” – powiedział wiceprezes PKO Leasing Tomasz Jabłoński, cytowany w komunikacie.

W ramach programu Invest EU największe firma leasingowa w Polsce oferuje 4 produkty gwarancyjne dla firm do 250 pracowników:

* Invest EU – nakierunkowana na wsparcie w finansowaniu maszyn, urządzeń i niskoemisyjnego transportu;

* Invest EU – startupy – nakierunkowana na wsparcie firm rozpoczynających działalność (do 6 miesięcy działalności);

* Invest EU – wydłużenie finansowania – pozwala na finansowanie maszyn przemysłowych z okresem nawet do 10 lat;

* Invest EU- OZE – finansowanie przedmiotów z grupy OZE, w tym finansowanie fotowoltaiki, turbin wiatrowych, magazynów energii i stacji ładowania.

Maksymalna wartość finansowania wynosi 32 mln zł dla jednej firmy, wskazano w informacji.

PKO Leasing, należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, jest liderem w świadczeniu usług leasingowych w Polsce.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 525,23 mld zł na koniec 2024 r.

