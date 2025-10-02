Polskie Koleje Państwowe SA – główny akcjonariusz PKP Cargo w restrukturyzacji – skierowały do członków rady wierzycieli spółki pismo z wnioskiem o powstrzymanie się od podejmowania działań zmierzających do dokonania zmiany zarządcy masy sanacyjnej PKP Cargo, podała spółka.

„Zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo SA w restrukturyzacji informuje, że w dniu 2.10.2025 roku powziął informację z portalu publicznego Krajowego Rejestru Zadłużonych o złożeniu przez głównego akcjonariusza spółki – Polskie Koleje Państwowe SA – pisma skierowanego do członków rady wierzycieli PKP Cargo SA w restrukturyzacji ustanowionej w postępowaniu sanacyjnym spółki, z którego wynika, że zamiarem rady wierzycieli jest podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zarządcy masy sanacyjnej wyznaczonego w postępowaniu sanacyjnym spółki” – czytamy w komunikacie.

„W piśmie tym PKP SA zwróciła się do rady wierzycieli z wnioskiem o powstrzymanie się od podejmowania działań zmierzających do dokonania zmiany zarządcy masy sanacyjnej” – dodano.

Spółka przekazuje powyższą informację do publicznej wiadomości z uwagi na jej potencjalny wpływ na przebieg postępowania sanacyjnego oraz sytuację PKP Cargo, podano także.

„W związku z koniecznością prowadzenia rzetelnej polityki informacji z akcjonariuszami spółki zarządca masy sanacyjnej w dniu 2.10.2025 roku wystąpił do członków rady wierzycieli z prośbą o wskazanie, czy przedmiotowa uchwała została podjęta przez radę. Do chwili publikacji raportu spółka nie uzyskała takiej informacji” – czytamy dalej.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews