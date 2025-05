PKP Cargo w restrukturyzacji odnotowało 48,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 118,1 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 20,4 mln zł wobec 96,8 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 74,8 mln zł wobec 122,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 927,9 mln zł wobec 1 180,7 mln zł rok wcześniej.

„W wynikach za pierwsze trzy miesiące tego roku widać efekty działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w 2024 roku. Koszty świadczeń pracowniczych zmniejszyły się z 521 mln zł w I kwartale 2024 roku do prawie 410 mln zł w pierwszych trzech miesiącach roku 2025” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

„Pierwszy kwartał tego roku był okresem, w którym kontynuowaliśmy działania restrukturyzacyjne i dzięki ochronie, którą zagwarantowało nam postępowanie sanacyjne ustabilizowaliśmy sytuację w spółce. Intensywnie rozwijamy nowe korytarze transportowe, poszerzamy nasze zasoby, żeby rozbudowywać korytarz Bałtyk-Adriatyk, a także nasza obecność na trasach do Hamburga i Rotterdamu. Przygotowujemy projekt centralnego hubu, który udrożni korytarze północ-południe oraz wschód-zachód. Jesteśmy też w trakcie finalizowania umów pozyskania nowoczesnego taboru multifunkcyjnego, co wpisuje się w naszą strategię rozwoju transportu intermodalnego i pozwoli jeszcze intensywniej rozwijać naszą obecność w korytarzach w Europie” – powiedziała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail, cytowana w komunikacie.

Wśród podpisanych ostatnio jest m.in. przewóz węgla z kopalni Bogdanka do Elektrowni Połaniec o wartości 48,5 mln zł, który będzie realizowany od 1 kwietnia 2025 do 31 marca 2027 roku. Zawarto też umowy handlowe ze spółkami z Grupy Azoty, których przedmiotem będą przewozy towarowe w komunikacji krajowej, eksporcie, imporcie i na odcinkach zagranicznych oraz umów z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy oraz Grupą Azoty na najem wagonów będących własnością Spółki. Umowy obowiązywać będą do 31 sierpnia 2027 roku. Maksymalna łączna wartość tych umów w to ponad 233 mln zł netto, wskazano w materiale.

„Działania restrukturyzacyjne, które dotychczas przeprowadzono w PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji skoncentrowane były na redukcji zatrudnienia, zakończeniu części umów dzierżawy, wycofaniu się z umów generujących zbędne koszty, sprzedaży majątku, który nie jest efektywny kosztowo do prowadzenia działalności przewozowej, a także dostosowaniu struktury organizacyjnej” – czytamy dalej.

Członek zarządu ds. finansowych Michał Łotoszyński zwrócił uwagę, że w wynikach za I kwartał 2025 roku nadal widać skutki przeskalowania i niedopasowania Grupy do obecnego rynku przewozów.

„Jesteśmy w trakcie przeprowadzania działań restrukturyzacyjnych, które w dłuższym horyzoncie zmienią tę sytuację i doprowadzą PKP Cargo do rentowności i zysków. Dotychczasowe działania pozwoliły już spółce ograniczyć koszty funkcjonowania. Teraz wchodzimy w etap działań, które pomogą nam poprawić jakość usług oraz konkurencyjność. Cel to pozyskanie nowych zleceń i ustabilizowanie przychodów ze sprzedaży oraz poprawa sytuacji płynnościowej” – powiedział Łotoszyński.

W ramach przygotowania planu restrukturyzacyjnego spółka prowadzi „intensywne prace” nad poprawą efektywności operacyjnej poprzez reorganizację i automatyzację procesów operacyjnych oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej, wskazano.

„Jest to ogromne wyzwanie przy założeniu utrzymania ciągłości pracy przewozowej z gwarancją zachowania bezpieczeństwa przewozów. Spółka wdraża też nowe strategie sprzedażowe, pozwalające na dopasowanie warunków współpracy z klientami do aktualnych potrzeb rynku i poprawę satysfakcji klientów” – zapowiedziano też w informacji.

„Jednym z naszych głównych celów jest zatrzymane procesu utraty rynku. Dokonujemy oceny i weryfikację rentowności realizowanych kontraktów, ale jednocześnie chcemy utrzymywać lub zwiększać skalę działania. Wielkość realizowanych przewozów i zasięg terytorialny powinien nam pozwolić w przyszłości osiągać pozytywne parametry efektywnościowe, które są bardzo trudne do realizacji dla podmiotów o mniejszej skali” – dodał Łotoszyński.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 44,2 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 123,5 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PKP Cargo jest wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i jednym z liderów tego rynku na terenie Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews