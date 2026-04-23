PKP Cargo w restrukturyzacji skierowało do sędziego-komisarza wniosek o przedłużenie terminu na złożenie ostatecznej treści propozycji układowych z 30 kwietnia na 30 czerwca br., podała spółka. W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż spółka we współpracy z zarządcą prowadzą intensywne działania zmierzające do wypracowania ostatecznego kształtu propozycji, z uwzględnieniem zarówno realnych i osiągalnych źródeł finansowania, jak i uzasadnionych oczekiwań wierzycieli.

„Proces ten obejmuje analizę różnych wariantów restrukturyzacyjnych oraz ocenę rozwiązań, które mogłyby stworzyć realne podstawy do zawarcia i wykonania układu. Prowadzone rozmowy, dotyczące przede wszystkim możliwości pozyskania źródeł finansowania, wykraczają jednak harmonogramem termin zakreślony przez sędziego-komisarza. Tym niemniej to właśnie wynik tych rozmów będzie miał istotny wpływ na ostateczny kształt propozycji układowych oraz możliwość wykonania układu w przypadku jego przyjęcia i zatwierdzenia” – czytamy w komunikacie.

Wnioskowany termin uwzględnia również konieczność przygotowania niezbędnej dokumentacji i pozyskania stosownych zgód korporacyjnych, w szczególności rady nadzorczej, jak również innych organów spółki, podano także.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

