PKP Cargo w restrukturyzacji złożyło do Sędziego-Komisarza wniosek o przedłużenie terminu na złożenie ostatecznej treści propozycji układowych, do 30 kwietnia 2026 roku, podała spółka. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że propozycje układowe stanowią integralną część planu restrukturyzacyjnego.



„W związku z zarządzeniem Sędziego-Komisarza [..], wyrażającym zgodę na zaopiniowanie planu restrukturyzacyjnego przez radę wierzycieli do 17 marca 2026 roku, ze względu na konieczność zachowania spójności między planem restrukturyzacyjnym a propozycjami układowymi, zdaniem spółki zasadne jest, aby termin na złożenie ostatecznych propozycji układowych również uległ przedłużeniu” – czytamy w komunikacie.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews