Polskie Koleje Państwowe SA (PKP) oraz GD&K Investment złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy w zakresie zagospodarowania nieruchomości w Krakowie, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 21 października 2025 r. Sprawa jest w toku.

„W ramach koncentracji wnioskodawcy za pośrednictwem wehikułów korporacyjnych utworzą wspólnego przedsiębiorcę dla celów realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania nieruchomości położonej w Krakowie, obejmującego zaprojektowanie i wybudowanie budynków biurowo-usługowych wraz z towarzyszącymi instalacjami mediów i infrastruktury oraz przebudowanie lub remont istniejących budynków” – czytamy w komunikacie.

PKP jest jednostką dominująca w Grupie PKP. W ramach prowadzonej działalności sprawuje nadzór nad działalnością innych spółek z Grupy PKP oraz koordynuje działania komunikacyjno-marketingowe Grupy PKP, ponadto prowadzi działalność w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

GD&K prowadzi działalność polegającą na doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Przedmiot faktycznej działalności spółek kontrolowanych przez GD&K obejmuje wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, działalność holdingów finansowych, realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, wykonywanie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, działalność związaną z oprogramowaniem, jak również działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. Zakres terytorialny działalności Grupy GD&K obejmuje terytorium Polski, podano.

Źródło: ISBnews