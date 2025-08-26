Plan restrukturyzacji Poundland został zatwierdzony przez Sąd Najwyższy w Anglii, podało Pepco Group. Jest to następstwem ogłoszenia przez Grupę zawarcia i sfinalizowania ostatecznych umów dotyczących sprzedaży Grupy Poundland spółce 1903 Peach Bidco Limited, założonej przez niektóre podmioty powiązane z Gordon Brothers International.

Pepco Group obejmie mniejszościowy pakiet udziałów, co umożliwi jej udział w długoterminowym wzroście wartości Poundland, podkreślono.

„Zatwierdzenie planu restrukturyzacji umożliwi wdrożenie elementów transakcji restrukturyzacyjnej Poundland związanych z grupą Pepco, a mianowicie:

1. Grupa Pepco zapewni Poundland nowy kredyt w rachunku bieżącym w wysokości do 30 mln GBP.

2. Niezabezpieczone pożyczki udzielone wcześniej przez grupę Pepco spółce Poundland zostaną spłacone poprzez emisję akcji reprezentujących mniejszościowy udział inwestycyjny w spółce 1903 Peach Bidco Limited, bezpośredniej spółce dominującej grupy Poundland. Umożliwi to grupie Pepco udział w długoterminowym potencjale tworzenia wartości przez spółkę Poundland.

3. Termin zapadalności istniejącej zabezpieczonej pożyczki w wysokości 30 mln funtów udzielonej Poundland przez Pepco Group zostanie przedłużony z 1 września 2025 r. do 1 września 2030 r.” – czytamy w komunikacie.

Zakończona przez Pepco Group sprzedaż Poundland pozwoli na uproszczenie i usprawnienie działalności, umożliwiając Grupie skupienie się na rozwoju swojej podstawowej marki Pepco, charakteryzującej się wyższą marżą, w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy, zakończono.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco i Dealz. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews