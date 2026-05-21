Grupa Play odnotowała 1,2 mld zł skonsolidowanej EBITDAaL w I kw. 2026 r. (wzrost o 9,7% r/r), przy 2,7 mld zł całkowitych przychodów (wzrost o 3,9%), podała spółka. Liczba aktywnych klientów mobilnych na koniec grudnia wyniosła 13,5 mln i wzrosła o 1,5% r/r. Z tej grupy 9,9 mln, czyli 73% mln stanowili klienci abonamentowi. Średni przychód na użytkownika (ARPU) usług mobilnych wzrósł o 3,9% r/r do 33,9 zł.

Przychody z usług mobilnych wyniosły 1,4 mld zł (wzrost o 5,3% r/r), a domowych – 504 mln zł (wzrost 1,7% r/r). Baza abonentów usług domowych (internet i telewizja) wzrosła o 1,7% r/r do 2,1 mln, podano. Motorem wzrostu pozostaje segment usług mobilnych, przy jednoczesnym rosnącym znaczeniu ofert łączonych. Udział klientów korzystających z oferty konwergentnej wzrósł do 41%, co oznacza wzrost ich liczby o prawie 15% r/r.

Przychody z zaawansowanych usług dla biznesu wzrosły 9% r/r.

„Kontynuujemy wysoką dynamikę wzrostu, co potwierdzają nasze mocne wyniki finansowe osiągane przy zachowaniu konsekwentnej dyscypliny kosztowej. Działając na wysoce konkurencyjnym i wymagającym rynku, z dużą uwagą obserwujemy otoczenie makroekonomiczne oraz zmieniające się potrzeby naszych klientów – zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Nasze wyniki są przede wszystkim efektem zaufania, jakim obdarzają nas klienci, oraz pracy całego zespołu, któremu należą się szczególne podziękowania za zaangażowanie i konsekwencję w realizacji strategii” – powiedział CEO Grupy Play Ken Campbell, cytowany w komunikacie.

„Dlatego niezmiennie realizujemy strategię opartą na dostarczaniu wysokiej jakości usług w atrakcyjnej cenie, stawianiu klienta w centrum naszych działań oraz dalszych inwestycjach w nowoczesną sieć telekomunikacyjną. Przekłada się to na wysoką efektywność operacyjną oraz wzrost we wszystkich kluczowych obszarach działalności, a rekordowa EBITDAaL potwierdza, że obrany kierunek przynosi wymierne efekty” – dodał.

Play zakończyła I kw. 2026 roku z 13 296 stacjami bazowymi – po uruchomieniu 121 nowych w ciągu trzech miesięcy br. Równolegle rozwijana jest sieć światłowodowa, w której zasięgu znajduje się 11,6 mln gospodarstw domowych.

Zasięg sieci 5G Play zwiększył się i obecnie obejmuje ona ponad 88% populacji. Inwestycje infrastrukturalne na działania związane z rozwojem sieci 5G oraz dalszą modernizacją sieci wzrosły o 4,5 % r/r i wyniosły 248 mln zł.

Play wszedł na polski rynek w 2007 r. jako czwarty operator telefonii komórkowej. Obsługuje klientów komórkowych i abonentów usług dla domu, w tym internetu stacjonarnego i telewizji.

