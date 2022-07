Grupa Play objęła 92,5% udziałów w spółce Redge Technologies, podano w komunikacie.

„Redge Technologies zachowa swoją odrębność organizacyjną i będzie kontynuowało obecną strategią produktową oraz sprzedażową, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jednocześnie spółka rozszerza trwającą od 2007 r. współpracę z grupą Play, której elementem stanie się rozbudowa platformy PlayNOW” – czytamy w komunikacie.

„Redge Technologies jest liderem technologii OTT i edge computing w Europie Środkowo-Wschodniej. Flagowym rozwiązaniem firmy jest Redge Media – platforma OTT dostępna w modelach PaaS i on-premise, składająca się z Service Delivery Platform oraz Video Delivery Platform, którego elementem jest rozproszony system dystrybucji treści (CDN), stworzony w architekturze edge computing. Redge Technologies stworzyła również Redge Guardian – oprogramowanie służące do inspekcji ruchu sieciowego i ochrony przed wieloterabitowymi atakami DDoS” – czytamy dalej.

Wśród klientów Redge Technologies są: grupa Play Iliad, grupa TVN Warner Bros Discovery, grupa TV3, Telewizja Polska, Ringier Axel Springer Polska, Vectra, Canal+ i NASK, podano także.

Spółka została założona w 2007 roku w ramach Grupy Atende, a następnie, w 2020 r., w wyniku wykupu menedżerskiego wspieranego przez Custodia Capital, zarządzanego przez Wojciecha Domańskiego oraz Tomasza Potapczuk, stała się niezależnie funkcjonującym podmiotem. Przychody Redge Technologies w 2021 r. osiągnęły ponad 35 mln zł. Pozostałe 7,5% udziałów pozostaje nadal w rękach prezesa i współzałożyciela spółki, Przemysława Frasunka. Skład zespołu zarządzającego spółką pozostaje bez zmian.

„Dołączenie do grupy Play to nowy rozdział w historii spółki i podkreślenie naszego telekomunikacyjnego DNA. Od 15 lat wspieramy operatorów i nadawców w świadczeniu usług OTT, a zbudowana przez nas technologia stała się podstawą najważniejszych wdrożeń w regionie. Współpraca z Play to przede wszystkim synergie w obszarze telekomunikacji i ogromna szansa dla rozwoju naszego rozwiązania CDN, a także innych usług edge computing. Chcemy pozostać podmiotem, który wyznacza trendy i standardy na rynku” – skomentował prezes spółki Przemysław Frasunek, cytowany w komunikacie.

„Grupa Play przejmuje najciekawsze aktywo w regionie Europy Centralnej. Od wyjścia z grupy Atende SA, Redge przeszedł dogłębna transformację: spółka w pełni skupiła się na produktach związanych ze streamingiem, mocno wzmocniła fundament operacyjny oraz przyspieszyła inwestycje w zasoby technologiczne. Cieszymy się, że mogliśmy wspierać zespół zarządzający Redge – Przemka, Jana i Tomka w tak dynamicznym rozwoju i że spółka staje się częścią globalnej grupy kapitałowej, co otworzy jej nowe ścieżki wzrostu. Życzymy zespołowi Redge oraz nowemu inwestorowi dalszych sukcesów” – powiedział Tomasz Potapczuk, współzałożyciel Custodia Capital oraz wiceprzewodniczący rady nadzorczej Redge.

Play jest czołowym operatorem telefonii komórkowej w Polsce z ponad 16 mln klientów.

Źródło: ISBnews