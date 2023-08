Ponad 1,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wypracował w pierwszym półroczu br. notowany na NewConnect producent i wydawca gier z segmentu Indie Premium na PC, konsole i urządzenia mobilne – Play2Chill. W porównaniu r/r oznacza to wzrost o ponad 150 procent. Po premierze wersji demonstracyjnej Aztecs The Last Sun, studio zapowiada jeszcze w tym roku demo kolejnej gry – Rally Mechanic Simulator.

W drugim kwartale 2023 roku Play2Chill SA wypracowała ponad 680 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży, gdzie w analogicznym okresie w ub.r. spółka odnotowała przychody ze sprzedaży netto na poziomie 400 tys. zł, co oznacza wzrost o ponad 70 proc. w porównaniu r/r. W analizowanym okresie Spółka osiągnęła 123 tys. zł zysku netto wobec poniesionej straty w wysokości 88 tys. zł w drugim kwartale 2022 r. Jednostkowy zysk netto w okresie od stycznia do końca czerwca 2023 r. wyniósł 220 tys. zł, wobec straty netto na poziomie 233 tys. zł w porównywalnym okresie 2022 r.

– Spółka znajduje się nieustannie w fazie inwestycji produkcyjnej, marketingowej oraz produktowej, a w tym roku nie było żadnej premiery pełnej wersji naszej gry. To główne aspekty, które wpłynęły bezpośrednio na aktualne wyniki finansowe Play2Chill. Wszystkie prace developerskie nad rozpoczętymi projektami idą zgodnie z założonym planem, co jest naszym prioryte­tem. Jednocześnie, firma rozwija również nowe obszary działalności, dążąc do rozszerzenia kontaktów oraz nawiązywania nowych form współpracy – mówi Tomasz Róziecki, prezes zarządu Play2Chill.

Działalność warszawskiego studia koncertowała się w drugim kwartale na produkcji gier Aztecs The Last Sun, Ral­ly Mechanic Simulator, których premiery pełnych wersji planowane są na 2024 rok, a także na rozwoju i utrzymaniu Motorcycle Mechanic Simulator 2021. Dodatkowo Spółka zakończyła z sukcesem jeden z ważniejszych kamieni milowych dla gry Az­tecs The Last Sun, którym było wydanie wersji demonstracyjnej na platformie Steam.

– Pierwsze półrocze 2023 roku przyniosło Play2Chill znaczące postępy i osiągnięcia. Jesteśmy dumni z sukcesów, które udało się osiągnąć. Głównym wydarzeniem drugiego kwartału była premiera dema Aztecs The Last Sun, które zostało niezwykle dobrze przyjęte przez graczy. Realizacja projektu Rally Mechanic Simulator również idzie zgodnie z harmonogramem. Aktualnie przygotowujemy się do udostępnienia wersji demonstracyjnej tego tytułu podczas jesiennego festiwalu Steam Next Fest – podsumowuje Tomasz Róziecki.

Demo Aztecs The Last Sun zyskało ogromne uznanie środowiska graczy. Tuż po premierze liczba graczy osiągnęła imponujący peak, wynoszący 1014 osób, transmisje na żywo zgromadziły widownię przekraczającą 24 tys. graczy w jednym momencie, a tytuł znalazł się w TOP 50 najczęściej ogrywanych wersji demonstracyjnych podczas czerwcowego festiwalu Steam.

W obszarze komunikacji z graczami i rozwoju działań marketingowych Play2Chill zanotowała ważny postęp. Studio intensywnie pracuje nad zwiększaniem zaangażowania społeczności graczy po­przez regularne devlogi dla każdego projektu, aktywność na mediach społecznościowych oraz stałą interakcję z graczami na platformie Discord. Ponadto Spółka aktywnie wspiera organizację oraz proces developerski towarzyszący projektowi Permafrost, realizowany w spółce stowarzyszonej SpaceRocket Games S.A, w której emitent posiada 20% w kapitale zakładowym. Zadaniem tej spółki jest realizacja gry survivalowej tworzonej na silniku Unreal Engine 5, przy współpracy z wydawcą Toplitz Production GmbH.

Źródło: Spółka