PlayWay rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2025 rok w wysokości 17,39 zł na jedną akcję, co w sumie daje kwotę 115,92 mln zł, podała spółka. Zarząd spółki rekomenduje 7 lipca 2026 r. jako dzień prawa do dywidendy, a jako termin wypłaty 17 lipca 2026 r. Spółka zrekalkulowała też wyniki za 2024 r. i zarząd zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie całości niepodzielonego zysku za 2024 r. w wysokości 0,9 mln zł zł na kapitał zapasowy.

„Zarząd pozytywnie ocenia sytuację finansową spółki. Jednocześnie poziom kształtowania się przychodów w I kwartale 2026 roku jest w ocenie zarządu spółki zadawalający. Spółka posiada środki w kwocie pozwalającej na niezakłóconą na realizację inwestycji i projektów zaplanowanych na 2026 rok. Wypłata dywidendy w proponowanej wysokości nie wpłynie w żaden sposób na poziom płynności finansowej spółki, kontynuację rozpoczętych projektów, realizację planów oraz działania mające na celu zapewnienie dalszego rozwoju działalności operacyjnej spółki” – czytamy w komunikacie.



„Jednocześnie zarząd spółki wskazuje, że na skutek zmiany zasad rachunkowości w 2025 roku konieczna była rekalkulacja danych za 2024 rok jako danych porównywalnych do raportu rocznego. Na skutek tej rekalkulacji ujawniony został niepodzielony zysk netto spółki wypracowany w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku w kwocie 900 595,03 zł. Mając na względzie powyższe okoliczności, obowiązującą politykę dywidendową, a także plany dotyczące dalszego rozwoju spółki zarząd rekomenduje przeznaczenie całości niepodzielonego zysku za rok obrotowy 2024 na kapitał zapasowy” – podano dalej.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

