PMPG Polskie Media odnotowało 1,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 3,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Prezes PMPG Katarzyna Gintrowska ocenia, że realizacja strategii, która generuje na ten moment ujemny wynik, przełoży się na pozytywne wyniki w najbliższych miesiącach.

Strata operacyjna wyniosła 1,77 mln zł wobec 0,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,64 mln zł w III kw. 2024 r. wobec 11,66 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2024 r. spółka miała 4,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 24,26 mln zł w porównaniu z 34,41 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 4,16 mln zł wobec 1,46 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Wyniki finansowe są podyktowane dynamicznymi zmianami na rynku wydawniczym, co odbija się na malejących przychodach z reklam, podkreśliła spółka.

„Mając w portfolio dwa z trzech najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce musimy stale dostosowywać się do sytuacji zarówno na rynku, jak i do sytuacji w kraju. Konsekwentna realizacja strategii rozwoju aktywów cyfrowych przynosi pierwsze efekty, a widać to w statystykach portali np. odsłony Wprost.pl wzrosły o 10 mln, a unikalni użytkownicy o ponad 1 mln w ciągu pięciu miesięcy. Widzimy to również po wynikach nowych portali. Jestem dobrej myśli i wiem, że konsekwentna realizacja strategii, która generuje na ten moment ujemny wynik, przełoży się na pozytywne wyniki w najbliższych miesiącach” – skomentowała prezes Katarzyna Gintrowska, cytowany w komunikacie.

„Mając na uwadze dynamiczne zmiany rynkowe Grupa dywersyfikuje kanały dystrybucji treści tworząc nowe portale. We wrześniu został otwarty portal opisujący aspekty medyczne – Newsmed.pl, a w październiku infotuba.pl, mówiący prostym językiem m.in. o podatkach, rynku pracy, zdrowiu czy emeryturach. Infotuba.pl jest czwartym w tym roku serwisem internetowym uruchomionym przez PMPG. Wcześniej uruchomione zostały quizik.pl czy smaki.pl. W przyszłym roku jest również planowana emisja akcji Orlego Pióra – wydawcy 'Do Rzeczy’, co ma przynieść kapitał na rozwój marki” – czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2024 r. wyniosła 1,24 mln zł wobec 3,69 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.

Źródło: ISBnews