PMPG Polskie Media odnotowało 2,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 4,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,96 mln zł wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 2,65 mln zł wobec 3,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,85 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 13,03 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszym półroczu 2022 roku grupa osiągnęła przychody na poziomie 21,9 mln zł i były one o 68% wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost w obszarze sprzedaży reklamowej i eventowej wyniósł 80%, zaś wzrost w obszarze sprzedaży egzemplarzowej i e-wydań 28%. Główną przyczyną wzrostu przychodów było stopniowe ograniczanie licznych zakazów, nakazów i zaleceń, które w istotny sposób wpłynęły na zmniejszenie poziomu przychodów w pierwszym półroczu 2021 roku” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Według cytowanych w raporcie szacunków Publicis Groupe Polska, wartość rynku reklamowego w Polsce w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła 5,2 mld zł, co oznacza wzrost o 5,5% r/r.

„Wzrost rynku reklamowego względem I półrocza 2019 roku, a więc okresu przed pandemią koronawirusa, w którym nastąpiło załamanie rynku reklamy, wyniósł 19,75%. Rynek reklamy wrócił zatem do poziomu sprzed pandemii. Biorąc pod uwagę niekorzystne dane ogólnogospodarcze z pierwszego półrocza br., szacuje się (szacunki Publicis Groupe Polska), że cały rok 2022 powinien zakończyć się wzrostem wydatków na poziomie 3,8%. Oznacza to spowolnienie wzrostu wydatków w II półroczu 2022 roku” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 2,88 mln zł wobec 2,83 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.

Źródło: ISBnews