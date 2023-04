PMPG Polskie Media odnotowało 4,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 4,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 3,85 mln zł wobec 4,3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 5,31 mln zł wobec 5,62 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,72 mln zł w 2022 r. wobec 30,17 mln zł rok wcześniej.

„W ujęciu finansowym spółka i Grupa PMPG Polskie Media S.A. może zaliczyć 2022 rok do udanych. Grupa podtrzymała dynamiczny rozwój osiągając wzrost przychodów na poziomie 52% r/r (45,71 mln zł, wobec 30,17 mln zł w 2021 r.). Tym samym zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 59%. Zysk brutto całej Grupy zwiększył się o 28% r/r” – czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

„Rośnie również liczba aktywnych subskrypcji naszych cyfrowych tytułów. Na koniec grudnia 2022 r. Wprost odnotowało 77-proc. wzrost sprzedaży subskrypcji w stosunku do końca grudnia roku poprzedniego. Zwiększyło się także zaangażowanie czytelników wprost.pl, czego najlepszym dowodem jest rosnąca liczba odsłon przypadająca na użytkownika. Wyrazem uznania użytkowników jest 20-proc. wzrost sprzedaży cyfrowych wersji (e-wydań) tygodnika 'Do Rzeczy'” – dodano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 9,49 mln zł wobec 8,32 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.

