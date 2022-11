PMPG Polskie Media odnotowało 1,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,33 mln zł wobec 0,17 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,32 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 7,39 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2022 r. spółka miała 3,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 32,17 mln zł w porównaniu z 20,43 mln zł rok wcześniej.

„Osiągnięty przychód jest o 58% wyższy względem roku 2021. Wzrost przychodów był spowodowany stopniowym ograniczaniem licznych zakazów, nakazów i zaleceń, które w istotny sposób wpłynęły na zmniejszenie poziomu przychodów w latach 2020 i 2021” – czytamy w sprawozdaniu finansowym.

„Koszt własny sprzedaży był wyższy o 3,1 mln zł r/r, którego zwiększenie było bezpośrednio związane ze wzrostem poziomu przychodów. Powrót do realizacji projektów wpłynął na zwiększenie kosztów sprzedaży w kwocie 2,8 mln zł oraz w obszarze kosztów ogólnego zarządu o 2,9 mln zł” – czytamy również.

Grupa zamknęła pierwsze trzy kwartały br. zyskiem EBITDA na poziomie 3,2 mln zł. EBITDA skonsolidowana po eliminacji zdarzeń jednorazowych w 2022 r. wyniosła 1,3 mln zł, natomiast w 2021 roku grupa po eliminacji zdarzeń jednorazowych wygenerowała stratę w wysokości 1,7 mln zł, podała spółka w raporcie.

Jak wyjaśnia, w skonsolidowanym wyniku roku 2022 zdarzeniem jednorazowym było odwrócenie odpisu na aktywa finansowe w kwocie 1,9 mln zł, natomiast w 2021 roku głównymi zdarzeniami jednorazowymi był przychody w wysokości 3 mln zł z tytułu zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji PFR oraz przychody wynikające z odwrócenia odpisów w kwocie 2,1 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 7,82 mln zł wobec 4,6 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.

Źródło: ISBnews