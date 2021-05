PMPG Polskie Media odnotowało 2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,96 mln zł wobec 0,22 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,67 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 10,57 mln zł rok wcześniej.

„Przychody grupy kapitałowej PMPG po I kw. 2021 r. wyniosły 6,7 mln zł i były niższe o 37% niż przed rokiem. Spadek przychodów jest wynikiem wpływu pandemii koronawirusa na działalność Grupy, a w szczególności wynikiem zakończenia wydawania tygodnika „Wprost” w wersji drukowanej z końcem I kwartału roku ubiegłego. Spadki wpływów objęły w minionym kwartale przychody ze sprzedaży usług reklamowych, projektów eventowych oraz dystrybucji prasy” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie o 2 mln zł wzrosły przychody ze sprzedaży usług reklamowych w internecie, co jest wynikiem realizacji strategii rozwoju cyfrowej oferty wydawnictw Grupy, podkreślono.

Według spółki, ograniczenie działalności wydawniczej i eventowej pozwoliło na zredukowanie kosztów sprzedaży i operacyjnych o 3,7 mln zł, a w konsekwencji wpłynęło na osiągnięcie zysku operacyjnego na poziomie 0,96 mln zł oraz wskaźnika EBITDA na poziomie 1,28 mln zł, znacząco wyższych niż w roku ubiegłym. Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej PMPG wyniósł ok. 2 mln zł wobec straty na poziomie 0,1 mln zł w roku ubiegłym. Wpływ na wynik finansowy Grupy miały dodatkowo zawiązywane i rozwiązywane odpisy, które ostatecznie zwiększyły wynik o 2,1 mln zł.

„Wyniki I kw., a przede wszystkim pozytywna dynamika wskaźników finansowych pokazują, że po roku gruntownych zmian nasza organizacja w pełni przystosowała się do nowej rzeczywistości, a przyjęta strategia przynosi rezultaty” – powiedziała wiceprezes nadzorująca obszar finansowy Jolanta Kloc, cytowana w komunikacie.

Dzięki wynikom serwisów internetowych wprost.pl i dorzeczy.pl, które w raportowanym okresie odnotowały średnio miesięcznie odpowiednio 5,9 mln i 2,7 mln użytkowników, a łącznie Grupa 6,6 mln użytkowników (RU), PMPG jest zdecydowanym liderem w kategorii serwisów związanych z tygodnikami opinii osiągając 20-proc. zasięg wśród polskich internautów.

„Obejmując funkcję prezesa zarządu deklarowałam, że moim celem jest, aby „wytrwale, krok za krokiem, dokonać zmian i dokończyć transformację cyfrową spółki, aby PMPG była nowoczesną, sprawną organizacją, która efektywnie wdroży projekty rozwojowe i stworzy ciekawe możliwości dla jej pracowników. Wyniki pierwszego kwartału napawają optymizmem, wskazują, że podążamy dobrą drogą” – podsumowała prezes Katarzyna Gintrowska, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 1,73 mln zł wobec 0,58 mln zł straty rok wcześniej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.

Źródło: ISBnews