PMPG Polskie Media odnotowało 4,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 11,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,83 mln zł wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,81 mln zł w 2020 r. wobec 49,63 mln zł rok wcześniej.

„W całym roku 2020 grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 5,11 mln zł., a wskaźnik EBITDA wyniósł 2,95 mln zł i był ponad 7-krotnie wyższy od osiągniętego w roku 2019. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej PMPG Polskie Media w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. wyniosły 32,8 mln zł i były niższe o 34% w stosunku do roku poprzedniego. Spadek przychodów był wynikiem pandemii i dotyczył głównie przychodów ze sprzedaży drukowanej wersji tygodnika ‚Wprost’, której wydawanie zakończono w pierwszym kwartale 2020 roku oraz przychodów związanych z eventami, których organizację ograniczyły regulacje reżimu sanitarnego” – czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

Według zarządu na polepszenie zyskowności grupy, pomimo spadku przychodów, znaczący wpływ miały spadek kosztów wydawniczych w rezultacie zakończenia wydawania tygodnika „Wprost” w wersji drukowanej oraz działania restrukturyzacyjne, w wyniku których zmniejszono inne koszty funkcjonowania grupy.

„Dodatkowo pozytywne rezultaty przyniosło zarządzanie aktywami finansowymi grupy, w szczególności poprzez pozyskanie spłaty należności oraz sprzedaż akcji w innych spółkach. W wyniku tych ostatnich transakcji PMPG Polskie Media odnotowała w ub.r. zysk z działalności finansowej na poziomie 3,5 mln zł” – czytamy dalej.

„W roku 2021 grupa skupi się na dalszym rozwoju serwisów internetowych i poszerzaniu oferty reklamowej w internecie. We współpracy z międzynarodowymi partnerami Quadtalent Europe Limited (spółką zależną od Quadtalent Technology) oraz North Summit Capital GP Limited, grupa zamierza przyspieszyć transformację cyfrową grupy kapitałowej oraz stworzyć innowacyjne modele biznesowe i platformy technologiczne bazujące na sztucznej inteligencji, których efektem ma być zbudowanie unikalnej i trwałej przewagi konkurencyjnej w Europie” – czytamy również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 3,21 mln zł wobec 10,31 mln zł straty rok wcześniej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.

Źródło: ISBnews