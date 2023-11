PMPG Polskie Media odnotowały 3,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 1,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,66 mln zł wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,66 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 10,32 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2023 r. spółka miała 4,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 3,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 34,41 mln zł w porównaniu z 32,17 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1,46 mln zł wobec 3,24 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku Grupa Kapitałowa PMPG osiągnęła przychody ze sprzedaży usług, towarów i produktów na poziomie 34,4 mln zł. Osiągnięty przychód jest o 7% wyższy względem roku 2022. Koszt własny sprzedaży był wyższy o 2,8 mln zł r/r, którego zwiększenie było bezpośrednio związane ze wzrostem poziomu przychodów oraz wzrostem inflacji r/r. Koszty sprzedaży wzrosły o 0,6 mln zł a w obszarze kosztów ogólnego zarządu zanotowano wzrost o 0,5 mln zł. Grupa zamknęła pierwsze trzy kwartały br. zyskiem EBITDA na poziomie 1,5 mln zł. Zysk netto w wysokości 4,4 mln zł był wyższy o 1,0 mln zł r/r i wynikał z osiągniętego zysku na działalności finansowej. Uzyskany wynik na działalności finansowej był rezultatem odwrócenia odpisów aktualizujących aktywa finansowe, które zostały w 2023 roku spłacone przez wierzycieli. Odwrócenie odpisu dotyczyło spółki powiązanej Capital Point sp. z o.o. zaś łączna kwota spłat wyniosła 2,8 mln zł” – czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 3,69 mln zł wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.

Źródło: ISBnews