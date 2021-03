PMPG Polskie Media zaprosiło do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 500 tys. akcji własnych po 2,5 zł za sztukę, podała spółka.

„Przedmiotem zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji emitenta w transakcjach poza obrotem zorganizowanym jest 500 000 akcji, które stanowią 4,81% kapitału zakładowego emitenta i uprawniają do wykonywania 500 000 głosów, co stanowi 4,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta” – czytamy w komunikacie.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na 3 marca, termin zakończenia – na 9 marca. Przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji ustalono na 10 i 11 marca, podano w zaproszeniu.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.

Źródło: ISBnews