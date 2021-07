Bank Pekao otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odnoszące się do polityki dywidendowej banku w II poł. 2021 r., według której bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku za 2020 r., podał bank. Zarząd banku stwierdził, że wobec spełnienia się warunku wypłaty dywidendy – zgodnie z decyzją czerwcowego walnego zgromadzenia – 74,8% zysku netto banku za rok 2020, tj. kwota 842 528 809,14 zł została przeznaczona na dywidendę, której wysokość wyniesie 3,21 zł na akcję.

„Stosownie do zalecenia KNF bank, wg stanu na 31 marca 2021 r. (kwartalne dane banku dotyczące funduszy własnych) i 31 maja 2021 r. (miesięczne dane banku dotyczące portfela należności), w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła bankowi niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (tj. z 2019 r. oraz lat wcześniejszych) oraz wykupów akcji własnych” – czytamy w komunikacie.

11 czerwca akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o podziale zysku netto za 2020 rok, zgodnie z którym bank wypłaci 3,21 zł dywidendy. Wypłata uzależniona jest stanowiska KNF dotyczącego polityki dywidendowej banków komercyjnych w II połowie br. oraz zalecenia nadzorczego KNF wobec polityki dywidendowej Pekao w II połowie 2021 r.

Bank podał dziś, że jego zarząd, stosownie do uchwały w sprawie podziału zysku, podjął uchwałę dotyczącą poszczególnych warunków wypłaty dywidendy określonych w uchwale w sprawie podziału zysku.

„W Uchwale zarządu zarząd banku stwierdził, że:

1) spełnieniu uległ warunek wypłaty dywidendy 75% określony w uchwale w sprawie podziału zysku,

2) w związku ze spełnieniem się warunku wypłaty dywidendy 75%, nie spełniły się: warunek wypłaty dywidendy 50% oraz warunek wypłaty dywidendy 25%, określone w uchwale w sprawie podziału zysku” – czytamy dalej.

Oznacza to, że 74,8% zysku netto banku za rok 2020, tj. kwota 842 528 809,14 zł przeznaczona została na dywidendę; kwota 283 895 459,96 zł przeznaczona została na kapitał rezerwowy; kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3,21 zł brutto, podano także.

Dzień dywidendy przypada na 10 września 2021 r., zaś termin wypłaty dywidendy na 29 września 2021 r.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews