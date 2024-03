Pointpack odnotowało 88 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 r. wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,88 mln zł wobec 4,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 99,75 mln zł w 2023 r. wobec 61,72 mln zł rok wcześniej.

„Pod koniec 2023 roku usługi spółki były dostępne w ponad 17800 punktach handlowych. Wzrost wolumenu zrealizowanych usług nadań i odbiorów w 2023 r. w stosunku do 2022 roku wyniósł ponad 45%. W efekcie wzrostu wolumenu oraz realizacji usług związanych z dostawą i serwisem APM w 2023 roku przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 38 027 tys. zł, czyli o 61,61% w porównaniu do 2022 roku. Wzrost był obserwowany w ciągu całego roku, osiągając najwyższe wartości w trzecim i czwartym kwartale (odpowiednio o 74,03% i 83,8% w stosunku do odpowiednich kwartałów 2022 r.) Najistotniejszym kosztem operacyjnym pozostały jak w ubiegłym roku koszty usług obcych. Grupa kapitałowa osiągnęła rentowność na poziomie zysku EBITDA na poziomie 4,3%, natomiast rentowność netto na poziomie 0,1%” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 5,57 mln zł wobec 5,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Pointpack oferuje rozwiązania IT i usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej. Dostarcza firmom kurierskim dostęp do dużej liczby punktów nadawczo-odbiorczych poprzez integrację z sieciami handlowymi, wykorzystującymi systemy kasowe, kasy fiskalne oraz terminale płatnicze. Spółka integruje też producentów urządzeń nadawczo-odbiorczych. Od 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews