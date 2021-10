Wtorek na rynkach akcji został zdominowany przez mieszankę obaw o dynamikę wzrostu gospodarczego, pytania o inflację i zadyszkę związaną z kolejnymi falami pandemii. Obawy inwestorów uzupełnił raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który obniżył prognozę wzrostu gospodarczego na rok 2021.

W efekcie od poranka wokół GPW pojawiła się presja spadkowa, na którą rynek odpowiedział porannym cofnięciem WIG20 o przeszło 1 procent. W kolejnych godzinach rynki bazowe zdołały ograniczyć awersję do ryzyka, więc GPW mogła skupić się na redukowaniu przeceny i kontynuacji gry w modelu relatywnej siły z poprzednich dwóch sesji. W finale kolejny raz silniejsze od impulsów spadkowych z otoczenia okazały się lokalne trendy i WIG20 zakończył sesję wzrostem o 0,6 procent przy 1,71 mld złotych obrotu. Dobra postawa rynku przykryła informacje, iż Amazon wprowadza dla polskich klientów usługę Prime, która staje się konkurencją dla usługi Smart spółki Allegro. W istocie oferta Amazon obejmuje w sobie również usługę streamingu Prime Video oraz gier Twitch. Inwestorzy zareagowali przeceną spółki Allegro o 6,4 procent przy obrocie zbliżonym do 370 mln złotych, co dało przeszło piątą część aktywności rynku w WIG20 i ponad 15 procent na całym rynku. Spadek ceny Allegro został jednak zrównoważony zwyżkami 15 spółek w WIG20 i nie przeszkodził indeksowi WIG zyskać blisko 0,4 procent. Technicznie patrząc sesja jawi się jako prosta kontynuacja zwyżki z rozdań poprzednich. Na wykresie WIG20 pojawił się trzeci biały korpus, który wyniósł indeks w rejon 2480-2472 pkt. i postawił rynek w bezpośredniej konfrontacji z psychologiczną barierą 2500 pkt. Psychologiczna bariera jest zawsze warta szacunku – zwłaszcza, gdy oporów trzeba szukać w odległej przeszłości – ale pierwsze ważne opory zalegają dopiero w rejonie 2650-2600 pkt. W takim kontekście ryzykiem dla rynku jest dynamika ostatniego podejścia. Dwutygodniowa fala wzrostowa umocniła indeks z rejonu 2270 pkt. w rejon 2280 pkt., co równa się szybkiej zwyżce o przeszło 9 procent i sprzyja przynajmniej częściowej realizacji zysków.

Źródło: DM BOŚ / Adam Stańczak