Podmiot powstały z połączenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) i Banku Pekao zapewni „przewidywalne i stabilne wypłaty dywidendy” przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego poziomu kapitału własnego i rozwoju działalności operacyjnej, podały obie instytucje.

„Połączony podmiot zapewni przewidywalne i stabilne wypłaty dywidendy przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego poziomu kapitału własnego i rozwoju działalności operacyjnej” – czytamy w prezentacji PZU i Pekao dla inwestorów, poświęconej reorganizacji grupy.

Potencjalna transakcja wzmacnia wyjątkowy i unikalny profil dywidendowy obu instytucji, podkreślono.

W ub. poniedziałek Bank Pekao oraz PZU poinformowały, że podpisały memorandum o współpracy przewidujące powołanie wspólnego projektu służącego przygotowaniu, przy założeniu odpowiednich zmian legislacyjnych, transakcji polegającej na: (i) przeprowadzeniu podziału PZU prowadzącego do wyodrębnienia działalności operacyjnej do spółki w 100% zależnej od PZU (do 30 czerwca 2026 r.), w wyniku czego PZU stanie się spółką holdingową, a następnie (ii) połączeniu PZU, jako spółki przejmowanej, z bankiem jako spółką przejmującą.

Strony przewidują, że ewentualna realizacja potencjalnej transakcji może doprowadzić do uwolnienia znaczących nadwyżek kapitałowych grupy, szacowanych na od ok. 15 do ok. 20 mld zł. Podmiot powstały z połączenia największego ubezpieczyciela i drugiego co do wielkości banku w Polsce będzie dysponował m.in. większym o ok. 200 mld zł potencjałem kredytowania w porównaniu do obecnego modelu grupy, informowały PZU i Pekao.

Jak wyjaśniono, obie marki zachowają tożsamość, odrębność i autonomię działania w swoich obszarach biznesowych, podobnie jak od wielu lat funkcjonują w ramach Grupy PZU, ale na czele nowej grupy będzie stał bank, a nie ubezpieczyciel. By to osiągnąć, najpierw konieczny będzie podział PZU SA poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz w 100% zależnej od niej spółki prowadzącej działalność operacyjną w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Następnie spółka holdingowa PZU SA zostanie połączona z Bankiem Pekao SA jako podmiotem przejmującym. Docelowo na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowana będzie jedna spółka o znacznie wyższej kapitalizacji i większej płynność akcji niż obecne dwie, przez co wzrośnie atrakcyjność takiego podmiotu z punktu widzenia inwestorów i całego rynku kapitałowego.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews