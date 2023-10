Polenergia zawarła warunkową umowę nabycia 60% udziałów w Naxxar Wind Farm Four Srl z siedzibą w Bukareszcie od Naxxar Renewable Energy Management Holding Srl, podała spółka. Naxxar Wind Farm Four posiada pakiety udziałów (około 7%) w siedmiu spółkach celowych rozwijających projekt farmy wiatrowej w Rumunii w okręgu Tulcza z planowaną mocą do 685,6 MW (ostateczna moc możliwa do realizacji dla tego projektu może się zmniejszyć), posiadający techniczne warunki przyłączenia do sieci.

Głównym warunkiem zawieszającym umowy jest uzyskanie przez Polenergię zgody na bezpośrednią inwestycję zagraniczną (FDI). Maksymalny termin na spełnienie się tych warunków został uzgodniony na 31 grudnia 2023 roku. Wynagrodzenie za udziały wynosi 3 476 574,81 euro (z ewentualną korektą o mechanizm długu netto), podano.

„Wraz z zawarciem umowy emitent udzielił spółce pożyczki w kwocie 1 050 000 euro w celu dostarczenia spółce finansowania na objęcie nowych udziałów w spółkach celowych i tym samym doprowadzenia do posiadania około 14% udziałów w każdej z nich. Pożyczka ta została zabezpieczona zastawem na wszystkich udziałach posiadanych przez sprzedającego w spółce” – czytamy w komunikacie.

Po spełnieniu się warunków zawieszających, wraz z nabyciem udziałów Polenergia udzieli spółce dalszego finansowania (w formie pożyczki lub poprzez podwyższenie kapitału zakładowego), tj.: (i) 1 500 000 euro w celu dostarczenia spółce finansowania na objęcie nowych udziałów w spółkach celowych i tym samym doprowadzenia do posiadania 20% udziałów w każdej z nich; (ii) 723 533,19 euro w celu zwrotu pożyczek sprzedającego udzielonych spółce; oraz (iii) do 3 776 466,81 euro w celu dostarczenia spółce finansowania na dalszy rozwój projektu, przy czym kwota, która ma zostać udostępniona w ramach takiego finansowania, może zostać zwiększona, wskazano również.

„Umowa przewiduje prawo nabycia przez emitenta pozostałych 40% udziałów w spółce, począwszy od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (opcja call). Jeśli emitent nie wykona tego prawa, umowa przewiduje, że sprzedający będzie mógł zbyć na rzecz emitenta pozostałe 40% udziałów w spółce w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku (opcja put). Wynagrodzenie za pozostałe udziały w spółce uzależnione będzie od osiągnięcia przez projekt określonych kamieni milowych, przy czym, w zależności od ostatecznej mocy projektu (i jego struktury), maksymalna cena za 100% udziałów w spółce może wynieść do 36 383 327,20 euro (tj. 53 067,86 euro / MW ostatecznej mocy projektu, która może wynieść do 685,6 MW)” – czytamy dalej.

Ramowa umowa wspólników zawarta na poziomie spółek celowych (której stroną jest Naxxar Wind Farm Four) przewiduje, że po osiągnięciu określonego kamienia milowego przez projekt, przy czym ten warunek zastrzeżony jest na rzecz spółki, Naxxar Wind Farm Four będzie miała prawo wykupić pozostałe 80% udziałów w spółkach celowych i tym samym stać się ich jedynym wspólnikiem. Odpowiednio, maksymalna cena za wykup 80% udziałów w siedmiu spółkach celowych może wynieść do 37 679 147,20 euro (tj. 54 957,92 euro / MW ostatecznej mocy projektu, która może wynieść do 685,6 MW).

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

Źródło: ISBnews