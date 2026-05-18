Polenergia miała 126 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I kw. 2026 r., podała spółka powołując się na wstępne dane. W I kwartale 2026 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy wyniósł 155,4 mln zł, a skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 14,8 mln zł.

„Na osiągnięty wynik EBITDA Grupy złożyły się wyniki poszczególnych segmentów:

• segment lądowych farm wiatrowych: 106,0 mln zł,

• segment farm fotowoltaicznych: 3,3 mln zł,

• segment gazu i czystych paliw: 5,0 mln zł,

• segment obrotu i sprzedaży: 22,3 mln zł,

• segment dystrybucji: 10,5 mln zł,

• segment niealokowane: -21,2 mln zł” – czytamy w komunikacie.



Kluczowym segmentem kontrybuującym do wyniku EBITDA Grupy Polenergia w I kw. 2026 roku były lądowe farmy wiatrowe, a dynamika EBITDA w tym segmencie w porównaniu do I kw. 2025 roku była determinowana przede wszystkim przez efekt wolumenowy, wynikający z niższej wietrzności, a także normalizację cen energii elektrycznej, podano.



Segment obrotu i sprzedaży pozytywnie przyczynił się do wyniku EBITDA Grupy w porównaniu z analogicznym kwartałem 2025 roku, a korzystny wpływ na wynik miała wysoka zmienność na rynku gazu ziemnego, będąca następstwem niskich temperatur oraz konfliktu na Bliskim Wschodzie, wspierająca wyniki działalności tradingowej. Dodatkowo, widoczny był wpływ niższych kosztów operacyjnych związanych z połączeniem spółek Polenergia Obrót i Polenergia Sprzedaż. Pozytywny efekt powyższych czynników został częściowo ograniczony przez niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej do klientów końcowych, głównie w związku z komunikowanym procesem wyjścia z segmentu sprzedaży B2C, wskazano także.



W segmencie dystrybucji odnotowano niższy wynik EBITDA względem poprzedniego kwartału, na co wpływ miała przede wszystkim niższa marża na sprzedaży energii elektrycznej, będąca pochodną normalizacji cen energii. Negatywny wpływ powyższych czynników został częściowo skompensowany przez wyższą marżę osiągniętą na działalności dystrybucyjnej, wymieniono.



Wynik EBITDA w segmencie działalności niealokowanej odzwierciedlał wpływ procesu dostosowania organizacji oraz procesów operacyjnych do rosnącej skali działalności Grupy, realizowanego przede wszystkim w 2025 roku. Na poziom wyniku oddziaływały głównie wyższe koszty świadczeń pracowniczych, związane z dostosowaniem struktur organizacyjnych, a także wzrost jednorazowych kosztów usług obcych ponoszonych w związku z realizacją strategicznych projektów Grupy, zaznaczono.



„Skorygowany wynik EBITDA Grupy wyniósł 155,4 mln zł i odzwierciedlał wynik operacyjny po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych oraz elementów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością operacyjną. Na poziom skorygowanej EBITDA istotny wpływ miała korekta związana ze sprzedażą spółki Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. (o mocy 116 MW), sprzedanej na rzecz Axpo Polska sp. z o.o. za 139,7 mln zł. Transakcja została zamknięta 30 stycznia 2026 roku, o czym emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2026. Sprzedaż stanowiła element przeglądu opcji strategicznych oraz dalszej koncentracji Grupy na działalności związanej z odnawialnymi źródłami energii i projektami morskich farm wiatrowych” – czytamy dalej w materiale.



„W pierwszym kwartale 2026 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 14,8 mln zł. Poza wcześniej opisanymi czynnikami wpływającymi na poziom wyniku EBITDA, na skorygowany wynik netto oddziaływał wyższy podatek od zysków kapitałowych, związany ze sprzedażą spółki Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o” – podano.



W I kw. 2026 roku portfel aktywów w operacji Polenergii wygenerował następujący wolumen energii elektrycznej: segment lądowych farm wiatrowych: 317 GWh, a segment farm fotowoltaicznych: 20 GWh, przekazano.



Skonsolidowany raport Grupy Polenergia za I kw. 2026 roku zostanie opublikowany 21 maja 2026 roku.

Polenergia – notowana na GPW – jest największą polską prywatną grupą energetyczną. Dostarcza klientom w pełni czystą, zieloną energię odnawialną, którą wytwarza na lądzie na własnych farmach wiatrowych i fotowoltaicznych. Rozwija też strategiczne projekty na morzu. Spółka miała 4,23 mld zł przychodów w 2025 r.

