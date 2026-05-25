Polimex Mostostal odnotował 19,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 27,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 30,55 mln zł wobec 39,14 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 861,25 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 875,03 mln zł rok wcześniej.

„W okresie 3 miesięcy 2026 roku grupa kapitałowa Polimex Mostostal zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 861 250 tys. zł (spadek o 2% w stosunku do danych porównywalnych za okres 3 miesięcy 2025 roku). […] W okresie sprawozdawczym spadła wartość kosztu własnego sprzedaży do wartości 791 133 tys. zł (w okresie 3 miesięcy 2025 roku koszty te wyniosły 800 004 tys. zł). Natomiast koszty sprzedaży spadły do 8 024 tys. zł (w okresie 3 miesięcy 2025 koszty sprzedaży wyniosły 9 526 tys. zł), a koszty ogólnego zarządu wzrosły do poziomu 31 267 tys. zł (w okresie 3 miesięcy 2025 roku koszty te wyniosły 26 394 tys. zł). […] Zysk netto w okresie 3 miesięcy 2026 roku wyniósł 19 928 tys. zł (wobec 27 458 tys. zł zysku netto za okres 3 miesięcy 2025 roku)” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Aktualny portfel zamówień Grupy pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 9,4 mld zł i obejmuje kontrakty zawarte lub projekty zaoferowane, w przypadku których dokonano wyboru naszej oferty. W poszczególnych segmentach kształtuje się następująco: na Segment Energetyka 5,3 mld zł, na Segment Nafta, Gaz i Chemia 2,7 mld zł, na Segment Produkcja 0,3 mld zł, na Segment Budownictwo Infrastrukturalne 0,3 mld zł oraz na Segment Budownictwo Przemysłowe 0,6 mld zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 5,76 mln zł wobec 13,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Notowany na GPW Polimex Mostostal świadczy usługi w zakresie budownictwa, na zasadach generalnego wykonawstwa, dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W 2025 r. miał 4,13 mld zł skonsolidowanych przychodów.

