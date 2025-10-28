Polimex Mostostal chce, żeby efektem realizacji założeń spółki na lata 2026-2028 była wypłata dywidendy, i przewiduje to najwcześniej w 2029 r., poinformował prezes Jakub Stypuła.

„Najwcześniej, kiedy może się pojawić, to 2029 r. Jeśli zrealizujemy strategię, a jestem głęboko przekonany, że ją zrealizujemy, bo podchodzimy do tego odpowiedzialnie, to będzie można rozmawiać o tym ile, kiedy i w jakiej wysokości na akcję. W 2028-2029 zacznie się rozmowa o konkretach” – powiedział Stypuła podczas prezentacji strategii.

Priorytetami grupy kapitałowej Polimex Mostostal w ramach przyjętej strategii na lata 2026-2033 są rentowny wzrost, wzrost efektywności, transformacja technologiczna oraz pełna realizacja założeń ESG. Do 2028 r. Grupa planuje osiągnąć przychody operacyjne powyżej 10 mld zł i rentowność EBIT na poziomie ponad 4%. Grupa zapowiedziała też, że w kolejnych latach rozważa wypłatę dywidendy.

Notowany na GPW Polimex Mostostal świadczy usługi w zakresie budownictwa, na zasadach generalnego wykonawstwa, dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W 2024 r. miał 2,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews