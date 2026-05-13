Polkomtel, spółka zależna Cyfrowego Polsatu, zawarł niewiążący dokument typu term sheet ze spółkami Towerlink Poland oraz Cellnex Poland, określający mechanizm oraz szczegóły techniczne dotyczące przyszłej współpracy w ramach umowy serwisowej, na podstawie której Towerlink będzie kontynuować świadczenie usług na rzecz Polkomtel w oparciu o posiadaną przez Towerlink i kontrolowaną przez Cellnex infrastrukturę telekomunikacyjną (w tym m.in. usługi dostępu do lokalizacji, usługi emisji oraz usługi transmisji), podał Cyfrowy Polsat.

„Ramy współpracy określone w term sheet umożliwiają Polkomtelowi dostęp do szerokiego portfela stacji bazowych należących do grupy Cellnex oraz realizację zobowiązań nałożonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) w ramach uzyskanej w 2023 roku rezerwacji częstotliwości w paśmie 3,6 GHz (C-Band) oraz w 2025 roku rezerwacji pasma 700 MHz. W szczególności, Polkomtel zobowiązuje się do zapewnienia minimalnej prędkości Internetu mobilnego na poziomie 50 Mb/s do końca 2026 roku oraz do 120 Mb/s do końca 2030 roku, a także do budowy dodatkowych stacji bazowych w celu spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących C-Band do końca 2027 roku” – czytamy w komunikacie.

Współpraca ta przełoży się na istotną poprawę zarówno jakości, jak i zasięgu usług świadczonych przez Polkomtel, a mając na uwadze szerokie spektrum posiadanych przez Polkomtel częstotliwości, dodatkowo zoptymalizuje koszty związane z dostępem do sieci mobilnej w długim okresie, podano także.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.

