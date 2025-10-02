Polmed złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Kliniki Neuroradiochirurgii z siedzibą w Warszawie, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 30 września 2025 r. Sprawa jest w toku.

„W ramach zamierzonej koncentracji Polmed SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim nabędzie wyłączną kontrolę nad Kliniki Neuroradiochirurgii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. […] KN prowadzi działalność w sektorze ochrony zdrowia, świadcząc specjalistyczne usługi medyczne dla osób z chorobami nowotworowymi i nienowotworowymi układu nerwowego. Główny zakres usług oferowanych przez KN obejmuje leczenie szpitalne” – czytamy w komunikacie.

Polmed jest prywatnym dostawcą usług medycznych w Polsce, oferującym kompleksową opiekę zdrowotną dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz w ramach abonamentów medycznych. Polmed prowadzi sieć własnych placówek medycznych w największych miastach kraju, a także współpracuje z placówkami partnerskimi, zapewniając dostęp do lekarzy wielu specjalizacji, badań diagnostycznych oraz usług laboratoryjnych, podano.

Kliniki Neuroradiochirurgii posiadają placówki medyczne w Warszawie (Centrum Gamma Knife) oraz w Radomiu (Radomskie Centrum Onkologii oraz Radomskie Centrum Rodziny).

Źródło: ISBnews