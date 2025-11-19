Grupa Polsat Plus odnotowała 69,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 248,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 337,4 mln zł wobec 569,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 765,8 mln zł wobec 902,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 431,4 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 3 579,5 mln zł rok wcześniej.

W III kw. br. Grupa Polsat Plus odnotowała zgodne z przewidywaniami analityków wyniki finansowe. Przychody Grupy wyniosły 3,43 mld zł, a zysk EBITDA – 766 mln zł. Wolne przepływy pieniężne za 12 ostatnich miesięcy, skorygowane o capex w segmencie zielonej energii, pozostają na wysokim poziomie 860 mln zł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wśród najważniejszych wydarzeń wskazanych przez spółkę wymieniono m.in.:

– Do ponad 3 mln (o 41 tys. r/r) wzrosła liczba klientów usług multiplay. Z ofert łączonych korzysta 53% wszystkich klientów Grupy.

– Konsekwentny wzrost ARPU klientów kontraktowych – ARPU klientów B2C wzrosło w III kw. br. o 4% r/r do 80,3 zł, a klientów B2B – o 2,1% r/r do blisko 1,55 tys. zł. Jednocześnie na niskim poziomie 7,4% utrzymuje się wskaźnik rezygnacji klientów z usług (churn).

– Kanały Grupy Telewizji Polsat odnotowały bardzo dobre wyniki, zwiększając udział w oglądalności do 22,7% w III kw. br. i do 22,4% w okresie 9 mies. Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy TV i sponsoringu wyniosły 289 mln zł w III kw., a w okresie 9 mies. wzrosły o 1,7% do 981 mln zł, zapewniając jej udział w rynku reklamy TV na poziomie odpowiednio 27,6% i 28,2%.

– Grupa Polsat-Interia niezmiennie zajmowała pozycję lidera internetu wśród polskich wydawców. Pozostała również nr 1 w kategorii mobile. Serwisy internetowe Grupy Polsat-Interia odwiedzało co miesiąc średnio 20,5 mln użytkowników, którzy generowali blisko 2 mld odsłon stron.

– W segmencie zielonej energii w okresie 9 mies. br. Grupa Polsat Plus odnotowała wzrost produkcji energii elektrycznej o 15% w wyniku rozbudowy mocy produkcyjnych w wietrze. W III kw. br. wyprodukowała 237 GWh zielonej energii (126 GWh z wiatru, 22 GWh ze słońca i 89 GWh z biomasy), a w okresie 9 mies. – 830 GWh (342 GWh z wiatru, 66 GWh ze słońca i 421 GWh z biomasy). Zysk EBITDA tego segmentu działalności wyniósł 52 mln zł w III kw. i 175 mln za 9 mies.

„Wyniki Grupy Polsat Plus są zgodne z naszymi planami. Uprościliśmy ofertę multiplay, a jej świetne wyniki sprzedażowe wspierają wzrost ARPU i przychodów detalicznych w kolejnych okresach. Atrakcyjna ramówka jesienna oraz silna oferta transmisji sportowych przekładają się na bardzo dobre wyniki oglądalności oraz wzmacniają pozycję Polsatu na rynku reklamy. Pozostajemy nr 1 wśród wydawców online. W segmencie zielonej energii zakończyliśmy budowę naszej największej farmy wiatrowej w Drzeżewie i tym samym kończymy okres kapitałochłonnych inwestycji w odnawialne źródła energii” – skomentował prezes Andrzej Abramczuk, cytowany w materiale.

„Odnotowaliśmy zgodne z oczekiwaniami rynku wyniki finansowe. Przy ich analizie należy mieć na uwadze, że na ich wysokość miały wpływ zdarzenia jednorazowe – w segmencie mediowym wyższe koszty licencji sportowych związane z kumulacją w III kw. światowych wydarzeń siatkarskich oraz nabyciem nowych praw, a w segmencie zielonej energii – planowy remont bloku biomasowego. Jednocześnie chciałabym podkreślić, że nasza Grupa ma wysoką zdolność generowania gotówki. Capex mamy pod kontrolą, zrealizowaliśmy zapowiedziane inwestycje w OZE, a w ostatnich miesiącach pozyskaliśmy finansowanie projektowe w łącznej wysokości do 953 mln zł na farmę wiatrową Drzeżewo” – dodała członek zarządu ds. finansowych i ESG Katarzyna Ostap-Tomann.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 265,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 575,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 552 mln zł w porównaniu z 10 438,8 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 2 398,9 mln zł wobec 2 519 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 261,4 mln zł wobec 426,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews