Grupa Polsat Plus spodziewa się „trochę niższej” w ujęciu rok do roku skorygowanej EBITDA w całym 2025 r., poinformowała członek zarządu ds. finansowych i ESG Cyfrowego Polsatu, wiceprezes ds. finansowych Polkomtelu z Grupy Polsat Plus Katarzyna Ostap-Tomann.

„Jeśli chodzi o całoroczną EBITDA za ten rok, to może być trochę niższa niż porównywalna” – powiedziała Ostap-Tomann podczas wideokonferencji.

Skorygowany zysk EBITDA Grupy w I-III kw. 2025 sięgnął 2 398,9 mln zł wobec 2 519 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. W 2024 roku skorygowany zysk EBITDA wyniósł 3 299,9 mln zł wobec 3 011,5 mln zł zysku rok wcześniej.

„Korygujemy naszą estymację EBITDA na 2026 r. segmentu Zielona Energia z 500 mln zł na 400 mln zł ze względu na niskie ceny energii na rynku. Nie zmienia to naszego patrzenia na ten segment. Jest to strategiczny segment, w który zainwestowaliśmy i patrzymy na niego w okresie 30 lat” – powiedział wiceprezes grupy Maciej Stec.

Dług netto/EBITDA po dziewięciu miesiącach tego roku wynosił 3,54x.

„Widać spadek długu netto/EBITDA z 3,59x do 3,54x w trakcie tych dziewięciu miesięcy. Natomiast przypominam, że my jeszcze na przełomie roku […] spodziewamy się płatności za odnowienie częstotliwości 900 MHz, co wpłynie na nasz poziom długu netto do EBITDA, bo to będzie wypływ gotówki” – zaznaczyła członek zarządu grupy.

„Jeśli chodzi o free cash flow, to wyniósł on za ostatnie 12 miesięcy 830 mln zł. […] Całoroczny free cash flow wyniesie ok. 600-700 mln zł, to będzie zależało od różnych czynników na końcu roku” – dodała Ostap-Tomann.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews