Polski rynek kapitałowy znajduje się w fazie odbudowy i rozwoju, a Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pozostaje jego sercem. Zgodnie z kierunkami nowej Strategii opublikowanymi w listopadzie ubiegłego roku, GPW będzie koncentrować się na działaniach mających na celu zarówno rozwój krajowego rynku kapitałowego, jak i dalszą budowę wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy, podkreśliła Giełda z okazji 15-lecia debiutu na własnym parkiecie.

„Ostatnie półtora roku przyniosło wyraźną, pozytywną zmianę – zarówno dla samej spółki, jak i dla całego rynku kapitałowego. Widać to nie tylko w rekordowym kursie akcji GPW, który osiągnął poziom 62,9 zł ATH (ang. all-time high – najwyższy w historii), lecz także w rosnącym zainteresowaniu inwestorów i historycznych poziomach indeksu WIG, który w październiku przekroczył 114 tys. punktów. To potwierdza, że polski rynek kapitałowy znajduje się w fazie odbudowy i rozwoju, a GPW pozostaje jego sercem – miejscem, w którym kapitał spotyka się z inwestorami i emitentami. Zgodnie z Kierunkami Nowej Strategii opublikowanymi w listopadzie 2024 roku, GPW będzie koncentrować się na działaniach mających na celu zarówno rozwój krajowego rynku kapitałowego, jak i dalszą budowę wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy” – czytamy w komunikacie poświęconym rocznicy.

Piętnaście lat obecności na warszawskim parkiecie to czas, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych instytucji finansowych regionu. Od debiutu w 2010 roku spółka ponad dwukrotnie zwiększyła przychody i zyski, rozwinęła działalność o Rynek Towarowy, a wartość obrotów akcjami wzrosła o 80%. W tym okresie akcjonariusze otrzymali łącznie 1,4 mld zł dywidend, a całkowita stopa zwrotu z reinwestycją otrzymanych dywidend w akcje GPW sięgnęła imponujących 221%, podano także.

„9 listopada 2010 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowała na własnym parkiecie, otwierając nowy rozdział w historii polskiego rynku kapitałowego. Od tamtej pory spółka przeszła różne etapy rozwoju – od okresu wyzwań po lata dynamicznego odbudowania pozycji i wzrostu zainteresowania rynkiem kapitałowym. W roku debiutu skonsolidowane przychody GPW wynosiły 225,6 mln zł, a zysk netto – 94,8 mln zł. Dziś, po piętnastu latach, przychody za ostatnie cztery kwartały (zakończone 30 czerwca 2025 roku) sięgają 502,2 mln zł, co oznacza wzrost o 123%, a zysk netto podwoił się do 189,6 mln zł. To efekt zarówno rozwoju segmentu Rynku Finansowego, którego przychody urosły o 47%, jak i wprowadzenia nowych obszarów działalności – w tym szczególnie przejęcia Towarowej Giełdy Energii. Segment Rynku Towarowego wygenerował w ciągu ostatnich czterech kwartałów ponad 160 mln zł przychodów” – czytamy dalej.

W ostatnich latach znacząco wzrosła również aktywność inwestorów. Łączna wartość obrotów akcjami na warszawskim parkiecie zwiększyła się z 234,3 mld zł w 2010 roku do 464,8 mld zł za dwanaście miesięcy zakończonych w październiku 2025 roku. GPW konsekwentnie realizuje politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, wypłacając dywidendę w każdym roku od debiutu. Od IPO spółka przekazała inwestorom łącznie 1,486 mld zł dywidend, co daje 35,41 zł na akcję. Stabilność i przewidywalność w tym obszarze sprawiły, że GPW jest postrzegana jako jedna z najbardziej atrakcyjnych spółek dywidendowych na rynku, wskazano także.

„Dla inwestorów, którzy zaufali GPW w momencie debiutu, te lata okazały się wyjątkowo korzystne. Od ceny IPO wynoszącej 43 zł, całkowita stopa zwrotu – uwzględniająca wypłacone dywidendy sięgnęła 121,1%, a przy reinwestycji dywidend w akcje GPW – aż 221%” – zaznaczono również w materiale.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews