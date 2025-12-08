Początek tygodnia na polskim GPW przynosi umiarkowany optymizm. Na godzinę 16:25 WIG20 delikatnie rośnie, a nastroje pozostają spokojne, choć sesje odbywają się przy stosunkowo niskich wolumenach. Rynki uważnie śledzą każdy ruch i analizują, jak nadchodzące wydarzenia w USA mogą wpłynąć na globalne nastroje. Polski rynek rośnie ostrożnie, reagując przede wszystkim na oczekiwania wobec decyzji Rezerwy Federalnej oraz wyniki największych amerykańskich spółek technologicznych.

Najważniejszym wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie Rezerwy Federalnej. Rynki prawie jednogłośnie oczekują obniżki stóp o 25 punktów bazowych. Taka decyzja może mieć istotny wpływ na amerykańską gospodarkę, wspierając zarówno konsumpcję, jak i wyceny spółek technologicznych. Niższe stopy zmniejszą koszt finansowania, co sprzyja inwestycjom w sektorze IT i firmach wzrostowych, a jednocześnie pozwala konsumentom na większe wydatki, co napędza aktywność gospodarczą. Historycznie cięcia prowadziły do wyraźnych wzrostów indeksów amerykańskich w krótkim okresie, wzmacniały sektor technologiczny i zachęcały do rotacji kapitału w stronę akcji wzrostowych. Obecnie, przy wysokich wycenach spółek technologicznych i dużym zainteresowaniu AI, efekt ten może być równie silny, choć rynki pozostają świadome ryzyk związanych z potencjalną ostrożnością Fed w obawie przed inflacją.

Rynki z dużą uwagą oczekują również wyników Broadcom i Oracle. Raporty tych spółek będą testem oczekiwań wobec sztucznej inteligencji i technologii chmurowych, które w ostatnich miesiącach dominują w dyskusjach rynkowych. Wyniki mogą nadać ton nie tylko Nasdaq, ale także całemu S&P 500, wpływając kaskadowo na liderów technologicznych i szeroką grupę spółek growth. Silne dane mogą wzmocnić wzrosty w sektorze IT i napędzić dalszy optymizm, natomiast rozczarowanie może wywołać korektę, chwilowe osłabienie nastrojów wobec firm AI i spółek wzrostowych oraz zwiększyć niepewność co do wycen całego segmentu technologicznego.

Choć fundamenty amerykańskich spółek pozostają solidne i kolejne kwartały przynoszą wzrosty zysków, rynki nadal pozostają wrażliwe na ryzyka. Wysoka zmienność, duże oczekiwania wobec technologii AI oraz potencjalne przesunięcie decyzji Fed mogą ograniczyć efekt euforii. Rynki uważnie obserwują też dane makro, które mogą wpłynąć na dalsze decyzje Fed i dynamikę amerykańskiego rynku akcji. Każdy impuls z USA, czy to raport spółki technologicznej, czy odczyt makro, może wywołać gwałtowne ruchy cen, co sprawia, że ostrożność nadal pozostaje wskazana.

Warto też zwrócić uwagę na to, że nadchodzące dni mogą przynieść interesujące sygnały dla szerokiego rynku. Połączenie wyników Broadcom i Oracle z decyzją Fed w sprawie stóp procentowych może zdefiniować ton dla całego rynku akcji na najbliższe tygodnie. Silne raporty spółek technologicznych, wspierane przez łagodną politykę monetarną, mogą prowadzić do dalszego wzrostu indeksów i wzmocnienia apetytu na ryzyko. Z drugiej strony, jakiekolwiek rozczarowania lub większa ostrożność Fed mogą wywołać korekty, zwiększając zmienność i wymuszając rotację kapitału w kierunku bardziej defensywnych sektorów.

Początek tygodnia na GPW pokazuje ostrożny optymizm. Delikatne wzrosty indeksów idą w parze z rosnącą uwagą rynków skierowaną na USA. Nadchodzące dni będą kluczowe. Decyzja Fed o cięciu stóp, wyniki Broadcom i Oracle oraz kolejne odczyty makro mogą przesądzić o kierunku rynku w najbliższych tygodniach.

Źródło: XTB / Mikołaj Sobierajski