PolTREG posiadał środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 45,66 mln zł na koniec grudnia 2024 r. wobec 65,95 mln zł na koniec 2023 r., podała spółka.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych miały wartość 9,8 mln zł na koniec grudnia 2024 r. wobec 11,57 mln zł rok wcześniej, zaś lokaty krótkoterminowe – odpowiednio: 35,86 mln zł wobec 54,39 mln zł, podano w raporcie.

PolTREG odnotował 18,71 mln zł jednostkowej straty netto w 2024 r. wobec 13,55 mln zł straty rok wcześniej, podała także spółka.

Strata operacyjna wyniosła 20,28 mln zł wobec 16,86 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 0,35 mln zł wobec 1,4 mln zł przychodów rok wcześniej.

„W 2024 r. sukcesywnie rozwijaliśmy pipeline naszych projektów klinicznych i przedklinicznych. W projekcie PreTREG zrekrutowaliśmy pierwszych pacjentów do badań klinicznych fazy II. Dzięki znalezieniu się na liście projektów rekomendowanych do finansowania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości planujemy w kolejnych kwartałach uruchomić także badania fazy I/IIa w dwóch postaciach stwardnienia rozsianego: rzutowo-remisyjnej oraz pierwotnie postępującej. Dużą uwagę przykładamy również naszym projektom na wcześniejszych etapach rozwoju. Dziś PolTREG jest platformą rozwoju wielu terapii komórkowych: Tregów poliklonalnych, CAR-TREGów, TREGów alogenicznych, TREGów specyficzno-antygenowych oraz TCR TREGów. Rozwijając jednocześnie wiele technologii mamy zdecydowaną przewagę nad większością firm” – napisał prezes Piotr Trzonkowski w liście do akcjonariuszy.

Przypomniał, że spółka otrzymała od Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego istotne zgody i zezwolenia umożliwiające wytwarzanie terapii komórkowych w naszym nowoczesnym zakładzie farmaceutycznym. W 2024 r. otrzymała również zezwolenie od Ministerstwa Klimatu i Środowiska na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej.

„Strategiczna wartość naszego zakładu jest nieoceniona z wielu względów. W połączeniu z obecnym pipeline projektów klinicznych i przedklinicznych tworzy to unikatową platformę aktywów badawczo-rozwojowych i produkcyjnych przeznaczonych do rozwoju wielu terapii komórkowych w chorobach autoimmunologicznych. Innowacyjność rozwijanych przez nas terapii komórkowych potwierdzają także przyznane patenty” – napisał dalej.

W 2024 r. PolTREG uzyskał kilka patentów, które licencjonujemy jako wyłączni użytkownicy komercyjni, m.in. w: USA, Japonii i Chinach.

Istotny jest fakt, że terapie nowej generacji, nad którymi pracujemy również zdobywają ochronę patentową na kluczowych światowych rynkach. W dalszym ciągu będziemy sukcesywnie wzbogacać naszą bazę patentową. W 2024 r. prowadziliśmy też szereg działań przybliżających nas do realizacji celu strategicznego – zawarcia umowy partneringowej z międzynarodową firmą farmaceutyczną” – wskazał prezes.

PolTREG jest spółką biotechnologiczną, której działalność koncentruje się na opracowaniu terapii z wykorzystaniem komórek (limfocytów) T-regulatorowych (TREGS), a także pracach nad terapiami skojarzonymi obejmującymi leczenie TREGs wraz z przeciwciałami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews