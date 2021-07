PolTREG planuje przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) i debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w IV kwartale 2021 roku, podała spółka. Środki pozyskane z oferty publicznej zostaną przeznaczone na finansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych związanych z kolejnymi etapami badań klinicznych nad terapią leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci oraz terapią stwardnienia rozsianego.

„Zdecydowaliśmy się na emisję akcji w drodze oferty publicznej i wejście na GPW, aby pozyskać środki finansowe na przeprowadzenie kolejnych etapów badań klinicznych, zarówno dla terapii cukrzycy typu 1, jak i terapii stwardnienia rozsianego i doprowadzić je do momentu kiedy będzie możliwe zawarcie umów partneringowych, prawdopodobnie na etapie zaawansowanego lub zakończonego badania II/III fazy” – powiedział członek zarządu PolTREG Mariusz Jabłoński, cytowany w komunikacie.

Spółka złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pod koniec czerwca.

Strategia PolTREG zakłada rozwój platformy do terapii opartych na zastosowaniu komórek T-regulatorowych – TREGS w leczeniu chorób autoimmunologicznych i osiągnięciu pozycji jednego z liderów takich terapii na świecie.

„Tworzenie platformy będzie następowało równolegle i w oparciu o efekty kolejnych faz prac nad terapiami leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci i stwardnienia rozsianego. W dalszej perspektywie spółka zakłada wykorzystanie stworzonej platformy do rozwoju kolejnych terapii, w schorzeniach takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, czy nieswoiste zapalenie jelit oraz innych chorób autoimmunologicznych”- czytamy w komunikacie.

Jednym z podstawowych celów strategii spółki jest poszukiwanie partnerów – globalnych firm farmaceutycznych – do dalszych etapów badań klinicznych i finalnego komercyjnego wdrożenia terapii opracowanych przez spółkę, zaznaczono.

Jak wskazano, metoda TREG daje szanse pacjentom na leczenie chorób autoimmunologicznych, na które współczesna medycyna nie oferuje jeszcze leczenia zmieniającego przebieg choroby, jak w np. w przypadku cukrzycy typu I (niezaspokojona potrzeba medyczna). W przypadku innych chorób o podłożu autoimmunologicznym, takich jak stwardnienie rozsiane, terapia TREGS może przynieść korzyści pacjentom, którzy nie wykazują znaczącej poprawy po zastosowaniu dostępnych obecnie leków.

Spółka zakończyła w 2015 roku I fazę badań klinicznych w cukrzycy typu 1 u dzieci, a w 2020 roku zakończyło się badanie fazy I/II. Obecnie po procedurze Scientific Advice z Europejską Agencją Leków (EMA) w przygotowaniu jest badanie fazy II/III w leczeniu pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1, podano.

„Drugim badaniem w cukrzycy typu 1 będzie badanie I/II polegające na identyfikacji i leczeniu pacjentów w okresie przedobjawowym. W ramach tego badania spółka zamierza przeprowadzić badanie na osobach, które ze względu na uwarunkowania genetyczne są w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 1. To badanie może otworzyć zupełnie nowy rozdział w podejściu do tej choroby, bowiem obecnie ze względu na brak dostępnego leczenia nie stosuje się badań przesiewowych i leczenia na wczesnym etapie rozwoju choroby” – czytamy w komunikacie.

Spółka zakończyła także z bardzo obiecującymi wynikami fazę I badania klinicznego w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego, dodano.

PolTREG finansuje realizację projektów badawczo-rozwojowych w oparciu o granty oraz środki pozyskane od prywatnych inwestorów. Dotychczas pozyskała z grantów ok. 22,8 mln zł, z czego 12,2 mln zł na rozwój metody TREG.

PolTREG rozwija także własne zaplecze badawczo-rozwojowe. W tym roku rozpoczęły się prace nad stworzeniem własnego, nowoczesnego laboratorium, na którego powstanie spółka pozyskała dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowane nakłady inwestycyjne wynoszą 23,7 mln zł, a kwota dofinansowania to 10,6 mln zł. Część nakładów na inwestycję zostanie pokryta ze środków własnych. Spółka zakłada, że zakończenie budowy laboratorium i jego wyposażenie nastąpi do końca 2021 r. Na początku 2022 r. powinny zostać uzyskane wszystkie wymagane certyfikacje i możliwe będzie uruchomienie laboratorium.

Spółka kontynuuje rozpoczętą w 2006 roku współpracę naukową z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie rozwoju terapii TREGS.

„Obecnie nie ma na świecie żadnego zarejestrowanego leku, który działałby przyczynowo w terapii świeżo zdiagnozowanej cukrzycy typu 1, dlatego mamy ogromną niezaspokojoną potrzebę medyczną w skali globalnej. Widzimy dużą szansę na opracowanie przełomowej terapii, która od strony klinicznej jest już mocno zaawansowana, z relatywnie dużą liczbą przebadanych pacjentów. Dostrzegamy olbrzymi potencjał, zarówno kliniczny, jak i komercyjny w terapiach z wykorzystaniem komórek T regulatorowych (TREGS)” – powiedział prezes współzałożyciel i akcjonariusz PolTREG prof. dr. hab. n. med. Piotr Trzonkowski.

Obecnie zespół spółki składa się z 20 osób, a po uruchomieniu nowego laboratorium oraz zakończeniu przygotowań do kolejnych faz badań klinicznych docelowo liczyć będzie ok. 40 osób.

Jak podkreślono, terapie, nad którymi pracuje PolTREG zaliczane są do tzw. terapii komórkowych, które polegają na wykorzystaniu ludzkich komórek i są zaliczane do najbardziej zaawansowanej obecnie grupy leków, tzw. „żywych leków”. Należą do nich również np. terapie CAR-T, czyli immunoterapie genetycznie zmodyfikowanymi limfocytami T, czy też terapie mezenchymalnymi komórkami macierzystymi. Terapie komórkowe są bardzo dynamicznie rosnącym obszarem medycyny, w którym upatruje się szansy na stworzenie skutecznych, przełomowych, celowanych terapii.

Źródło: ISBnews