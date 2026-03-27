W wyniku procesu ABB PolTREG ustalił cenę emisyjną akcji serii O na 15 zł za sztukę, podała spółka. Inwestorzy złożyli deklarację objęcia 851 052 akcji nowej emisji oraz 401 956 akcji istniejących, łącznie 1 253 008 akcji.

PolTREG jest spółką biotechnologiczną, której działalność koncentruje się na opracowaniu terapii z wykorzystaniem komórek (limfocytów) T-regulatorowych (TREGS), a także pracach nad terapiami skojarzonymi obejmującymi leczenie TREGs wraz z przeciwciałami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

