Polwax odnotował 2,27 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 10,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 4,52 mln zł wobec 15,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 5,29 mln zł wobec 16,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 99,5 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 143,24 mln zł rok wcześniej.

„W III kwartale 2023 r. wolumen sprzedanych wyrobów parafinowych z Zakładu Produkcji Parafin w Jaśle i Zakładu Produkcji Preparatów Przemysłowych w Czechowicach-Dziedzicach (w skrócie „ZPP”) uplasował się na poziomie 4,6 tys. ton i był niższy o 2,5 tys. ton (tj. 34,6%) w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej” – czytamy w raporcie.

Nastąpiła zmiana struktury sprzedaży w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem w ramach poszczególnych głównych grup asortymentowych, tj. w III kwartale 2023 roku całkowity udział wyrobów asortymentowych ZPP przeznaczonych do produkcji zniczy oraz świec stanowił 3,4% w porównaniu z 14,8% w III kwartale 2022 roku, natomiast grupy asortymentowe ZPP dedykowane dla przemysłu stanowiły 22,5% w analizowanym okresie 2023 roku, w porównaniu z 21,6% w porównywalnym okresie 2022 roku. Sprzedaż wyrobów ZPZiŚ, tj. zniczy i świec stanowiła w III kwartale 2023 roku 72,7%, natomiast w analogicznym okresie roku 2022 stanowiły 60,9% przychodów ze sprzedaży ogółem. Pozostała sprzedaż tj. towary, materiały i usługi stanowiły w III kwartale 2023 roku 1,4% i odpowiednio 2,7% w III kwartale 2022 roku, podano.

Zmniejszenia przychodów odnotowano na grupach: wyrobach do produkcji zniczy (-89,0%), produktach do wyrobów świecarskich (-33,8%), woski specjalne do produkcji świec (-6%), woski do zastosowań specjalnych (-14,1%), środki ochrony antykorozyjnej (-46,5%), produktach do impregnacji drewna (-57,1%), pozostałe wyroby dla przemysłu (-6,8%), antyzbrylacze do nawozów (-52,6%); – wzrosty przychodów odnotowano w grupach: woski przeznaczone do kontaktu z żywnością (+14,6%), kleje typu HotMelt (+343,5%), masy modelowe (+155,5%), podano także.

W trzecim kwartale 2023 r. spółka wydatkowała na inwestycje kwotę 717,3 tys. zł. Znaczący udział stanowiły koszty związane ze wstrzymaną inwestycją budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego „Future” w Czechowicach-Dziedzicach, wynoszące 458,3 tys. zł, na które złożyły się wydatki na zabezpieczenie majątku, ubezpieczenie, utrzymanie, odsetki od kredytu, wycena walutowa kredytu inwestycyjnego.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 8,82 mln zł jednostkowej straty netto wobec 11,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 163,39 mln zł w porównaniu z 242,09 mln zł rok wcześniej.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 331,22 mln zł w 2022 r.

