Polyslash – producent gier z grupy PlayWay – złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect maksymalnie jesienią bieżącego roku, podała spółka. Ponadto krakowskie studio kontynuuje prace nad kolejnymi produkcjami, w szczególności nad Mech Mechanic Simulator oraz Primitive Builder Simulator.

„Złożenie dokumentu informacyjnego na GPW to już ostatni krok na naszej drodze do debiutu na małej giełdzie. Teraz czekamy na pozytywną decyzję giełdy dotyczącą dopuszczenia naszych akcji do obrotu. Liczymy, że uda nam się zadebiutować jeszcze w I półroczu tego roku, jednak bierzemy również pod uwagę to, że proces dopuszczenia na giełdę może się przedłużyć ze względu na panującą pandemię koronawirusa. W związku z tym debiut może nastąpić nieco później. Wierzymy, że do jesieni będziemy już na giełdzie, a inwestorzy będą mogli kupić nasze akcje bezpośrednio na rynku” – powiedział prezes Dawid Ciślak, cytowany w komunikacie.

Deweloperzy Polyslash pracują obecnie nad grami „Mech Mechanic Simulator”, „Primitive Builder Simulator” oraz jedną nieogłoszoną dotąd produkcją. Pierwszy tytuł pozwoli graczom wcielić się w mechanika mechów, ogromnych maszyn wykorzystywanych przez chciwe korporacje walczące między sobą o poszerzenie wpływów. Drugi tytuł pozwoli graczom wcielić się w rolę prehistorycznego inżyniera, którego zadaniem będzie tworzenie i rozbudowa własnej wioski. Cel to zapewnienie bezpieczeństwa tworzącego się plemienia. Polyslash będzie również wydawcą gry „Alchemist Simulator” autorstwa Art Games Studio, podano także.

W grudniu Polyslash podawał, że planuje wejście na rynek NewConnect w I półroczu 2020 r.

Polyslash to studio z siedzibą w Krakowie. Największą produkcją studia jest gra „We. The Revolution”. Należy do grupy kapitałowej PlayWay.

Źródło: ISBnews