W ciągu zaledwie jednego miesiąca Raiffeisen Bank International A.G. wyemitował i wprowadził do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 832 nowe certyfikaty strukturyzowane. Wśród nich znalazły się certyfikaty dyskontowe (zaliczane do grupy certyfikatów inwestycyjnych) oraz certyfikaty faktor i turbo (zaliczane do grupy certyfikatów lewarowanych).

Nowe certyfikaty oferują inwestorom szeroki wachlarz instrumentów bazowych: akcje polskich spółek, polskie indeksy: WIG20 oraz WIG.MS-FIN, akcje niemieckich spółek, DAX® (TR) EUR, MDAX® INDEX oraz surowce m.in platyna, pallad, miedź, złoto, ropa i inne. Ponadto wszystkie certyfikaty lewarowane dają inwestorom możliwość wyboru wysokości dźwigni finansowej oraz kierunku inwestycji (long lub short).

– Dzięki dużemu zainteresowaniu inwestorów oraz aktywnej działalności emitentów instrumentów strukturyzowanych, liczba tych instrumentów wzrosła do rekordowych poziomów – ponad 2.900 dostępnych na GPW. Emitenci zwiększają jednocześnie zakres dostępnych instrumentów bazowych. Dla polskich inwestorów dostępny jest już praktycznie cały zakres możliwych produktów, opartych na akcjach polskich oraz z wielu innych rynków, najważniejszych indeksach światowych giełd, par walutowych oraz bardzo dużej liczbie surowców – podkreśla Grzegorz Kołodziejczyk, dyrektor Działu Rozwoju Rynku GPW.

Raiffeisen Bank International udostępnił także nową stronę internetową, poprzez którą inwestorzy mają dostęp do prostej i intuicyjnej wyszukiwarki produktowej oraz szerokiej bazy wiedzy na temat certyfikatów. W prosty sposób pomoże im ona znaleźć certyfikat, którego poszukują.

Źródło: Spółka