Dekpol Budownictwo miał w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 1 285 mln zł netto na koniec września 2024 roku, podał Dekpol.

„Na koniec września 2024 roku spółka miała w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 1 285 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ok. 594 mln zł netto. Dodatkowo, w ramach segmentu GW realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości ponad 337 mln zł, a do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o wartości ok. 193 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Większość kontraktów Dekpol Budownictwo realizowanych jest na zlecenie inwestorów prywatnych. Dominujący udział w portfelu zleceń mają projekty przemysłowo-logistyczne – na koniec września 2024 roku ich udział w całym portfelu zleceń wyniósł ok 84%, podano.

W segmencie deweloperskim zarząd Dekpol zakłada osiągnięcie w 2024 r. ok. 250 mln zł przychodów, na które będzie składało się rozpoznanie w wyniku finansowym sprzedaży ok. 340 lokali oraz przychody z realizacji inwestycji we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej.

„Aktualny cel sprzedażowy (na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) Dekpol Deweloper to 550 lokali” – czytamy dalej.

Według stanu na koniec września 2024 roku w ofercie sprzedażowej spółki Dekpol Deweloper dostępnych było 1 006 lokali.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2023 r. miała 1 568,83 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews