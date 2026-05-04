Grupa Pekabex zakończyła 2025 rok z portfelem zamówień na poziomie 1,99 mld zł, co stanowi wzrost o 281,67 tys. zł (tj. wzrost o 16,44%) w porównaniu z rokiem 2024, podała spółka.

„Na koniec 2025 roku Grupa miała w portfelu 512 kontraktów budowlanych, w tym za granicą 171; zarówno w formule kompleksowej realizacji inwestycji jak i jako dostawca konstrukcji prefabrykowanych” – czytamy w komunikacie.

„Już teraz nasz portfel na 2026 roku przekracza sprzedaż zrealizowaną w 2025 roku. Niemal jedna trzecia backlogu pochodzi z rynków zagranicznych, gdzie również odczuwamy lekkie ożywienie” – skomentował prezes Robert Jędrzejowski.

Sporą, w stosunku do 2025 roku, sprzedaż spółka planuje w segmencie deweloperskim. Zgodnie z założeniami Pekabex Development ma sprzedać w tym roku nawet dwa razy więcej mieszkań niż w ubiegłym. Strategia na kolejne lata zakłada koncentrację na inwestycjach w dużych miastach oraz zwiększenie udziału w rynku rozwiązań prefabrykowanych w segmencie mieszkaniowym. To powinno pozwolić deweloperskiej spółce osiągnąć odpowiednią skalę działalności i stale kontrybuować do zysków Grupy, podano dalej.

Działająca pod marką P. Homes najnowsza w Grupie spółka, realizująca domy jednorodzinne w technologii prefabrykacji, planuje zwiększyć sprzedaż o co najmniej 50% r/r. Docelowo ta działalność ma osiągnąć skalę 1000 domów rocznie.

„To dla nas bardzo interesujący segment rynku. Klienci coraz chętniej wybierają dom zamiast mieszkania, ale nie chcą ryzykować budowy we własnym zakresie. Prefabrykacja jest idealnym rozwiązaniem dla nich, bo koszty są znacznie niższe niż w ofercie dewelopera, budżet jest znany z góry, podobnie jak czas realizacji, który może wynieść zaledwie 3 miesiące” – podkreślił prezes.

Grupa Pekabex dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę obiektów „pod klucz” oraz rozwija działalność deweloperską. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. W 2025 r. miała 1,92 mld zł skonsolidowanych przychodów.

