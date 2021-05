Portfel zamówień Torpolu wyniósł ok. 1,42 mld zł netto na koniec I kw. br., podała spółka.

„Na koniec okresu sprawozdawczego grupa posiadała portfel zamówień o wartości ok. 1,42 mld zł netto bez udziału konsorcjantów, zapewniający prowadzenie prac do 2022 roku włącznie. Ponadto emitent oczekuje rozstrzygnięcia dwóch postępowań przetargowych, w których złożył oferty z najniższą ceną (informacje z otwarcia ofert), o łącznej wartości 284,3 mln zł netto. Na dzień publikacji raportu długoterminowa średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się w przedziale 6,5-7%” – czytamy w pozostałych informacjach do raportu.

Średnia rentowność na sprzedaży brutto z portfela kontraktów grupy za ostatnie 12 miesięcy na koniec marca 2021 roku wyraźnie wzrosła i wyniosła 7,25% (wobec ponad 5% według stanu na koniec marca ubiegłego roku), podano również.

Jest spowodowane m.in. ukończeniem i rozliczeniem w IV kw. 2020 roku i I kw. 2021 roku większości projektów pozyskanych w trudnym okresie luki inwestycyjnej i małej ilości przetargów na rynku (lata 2016-2017), z rentownością wyższą niż zakładana.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392,2 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews