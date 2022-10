Powtarzalne miesięczne przychody (MRR) Brand24 wzrosły o 41% r/r do 1,8 mln zł (ok. 410 tys. USD) na koniec III kw. 2021 r., podała spółka.

Średni przychód operacyjny na użytkownika (ARPU) wzrósł w III kw. 2022 r. o 42% r/r do 475 zł (ok. 108 USD), przy czym ARPU na nowych użytkownikach wyniosło 553 zł (ok. 126 USD), podano.

„Trzeci kwartał jest zwykle okresem wakacyjnego spowolnienia w naszym biznesie. Tym razem wyniki sprzedażowe są bardzo dobre, ale to konsekwencja wprowadzenia z początkiem roku zmian w naszym cenniku. Dochodzi do nich wpływ umacniającego się dolara w samym III kw. oraz przychody z Insights24 – działu indywidualizowanych raportów. W kolejny rok wejdziemy już z dość wysoką bazą, pracujemy więc już

dziś nad kolejnymi modyfikacjami planów abonamentowych. Testujemy różne rozwiązania, które z jednej strony zachęcałyby do zakupu – na przykład niski próg wejścia – z drugiej zaś promowały wyższe abonamenty z bogatą listą funkcjonalności. Analizujemy przy tym kilka progów cenowych, które pozwolą na maksymalizację konwersji w danym segmencie” – powiedział prezes Michał Sadowski, cytowany w komunikacie.

W ocenie Brand24, głównymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na wskaźniki IV kwartału 2022 roku będą: dalszy wpływ nowego, przebudowanego cennika, pogłębiające się przesunięcie portfolio klientów Brand24 w stronę większych marek, pojawienie się nowych funkcji aplikacji Brand24, wpływ kursu USD względem PLN oraz bieżąca sytuacja makroekonomiczna oraz możliwe spowolnienie gospodarcze.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews