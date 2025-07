Powtarzalne miesięczne przychody (MRR) Brand24 wzrosły o 26% r/r do 822 tys. USD (3,2 mln zł) na koniec II kw. br., podała spółka. Średni przychód operacyjny przypadający na użytkownika subskrypcyjnego (ARPU) na koniec II kw. br. wyniósł 222 USD (862 zł), co oznacza wzrost o 35% r/r, natomiast średni przychód operacyjny przypadający na nowego użytkownika subskrypcyjnego tj. użytkownika pozyskanego w II kw. br. wyniósł 306 USD (1 186 zł), co oznacza wzrost o 56%.

„Jesteśmy zadowoleni z utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu spółki, mimo wymagającego otoczenia rynkowego. W ostatnich latach średnie tempo wzrostu firm SaaS wyraźnie wyhamowało, a dodatkowym wyzwaniem są spadki w ruchu organicznym, które dotykają większość biznesów opartych na content marketingu. Mimo to udaje nam się skutecznie kompensować te zmiany dzięki połączeniu działań marketingowych związanych z modelami AI oraz wsparciu strategicznego inwestora. Semrush wnosi do spółki nie tylko cenny know-how, ale również realną wartość sprzedażową, generując rocznie blisko milion złotych przychodu (z aplikacji Semrush oraz sprzedaży Insights24). W ostatnich tygodniach wystartował Chatbeat – nasze najnowsze dziecko i narzędzie, dzięki któremu można sprawdzić, jak dana marka jest pozycjonowana w modelach AI. Konsumenci zmieniają bowiem nawyki i coraz częściej zamiast korzystać z wyszukiwarek, szukają informacji poprzez narzędzia AI. To zupełnie nowe pole do zagospodarowania, ale rozwija się w olbrzymim tempie. Chcemy więc wykorzystać to momentum i zintegrować te funkcje w Brand24” – powiedział CEO Michał Sadowski, cytowany w komunikacie.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews