Pozycja gotówkowa Ryvu Therapeutics wynosiła 131,1 mln zł wg stanu na 8 września br., wobec 155,5 mln zł na koniec czerwca i 225,4 mln zł na koniec ub.r., podała spółka.

„Pozycja gotówkowa – na dzień 30 czerwca 2025 r. Ryvu Therapeutics dysponowało środkami pieniężnymi, ich ekwiwalentami, obligacjami oraz funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości 155,5 mln zł, wobec 225,4 mln zł na dzień 31 grudnia 2024 r. Na dzień 8 września 2025 r. poziom ten wynosił 131,1 mln zł. Dodatkowo spółka zabezpieczyła ok. 79,7 mln zł nierozwadniającego finansowania grantowego” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom za I półrocze.

W I półroczu br. Ryvu osiągnęło łączne przychody operacyjne (w tym z grantów) w wysokości 42,4 mln zł wobec 48,5 mln zł w analogicznym okresie 2024 r. Strata netto przypisana akcjonariuszom zwykłym, z wyłączeniem niegotówkowych kosztów programu motywacyjnego, wyniosła 57,1 mln zł wobec 47,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Koszty operacyjne, związane głównie z działalnością badawczo-rozwojową, z wyłączeniem wyceny udziałów w NodThera oraz niegotówkowych kosztów programu motywacyjnego, wyniosły 95,5 mln zł wobec 101,7 mln zł w I półroczu 2024 r. Dzięki dyscyplinie kosztowej i reorganizacji ogłoszonej w lutym br., spółka zmniejszyła stratę operacyjną w II kwartale 2025 r. o 5,1 mln zł (15%) w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r., podano także.

„Najbliższe miesiące będą przełomowe dla Ryvu. W IV kwartale spodziewamy się kluczowych wyników badań klinicznych fazy II RVU120 w trzech typach nowotworów hematologicznych. Zakończyliśmy już rekrutację pacjentów do wszystkich trwających badań. Do końca roku oczekujemy danych, które pozwolą wyznaczyć kolejne kroki rozwoju programu. Równolegle pracujemy nad wydłużeniem horyzontu finansowego, w oparciu o nierozwadniające źródła finansowania, tak aby wykraczał poza drugą połowę 2026 r. Obok niedawno pozyskanych grantów, istotną rolę odegra również nowa strategiczna umowa z BioNTech – naszym kluczowym partnerem i akcjonariuszem” – powiedział prezes Paweł Przewięźlikowski, cytowany w materiale.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

